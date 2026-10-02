Svet

NOĆ PUNA NAPADA NA BELGOROD: Ukrajina izvela 97 udara, oboreno čak 216 dronova

D.D.

02. 10. 2026. u 09:39

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UKRAJINSKE oružane snage napale su Belgorodsku oblast 97 puta u proteklih 24 sata, prema rečima vršioca dužnosti regionalnog guvernera Aleksandra Šuvajeva.

НОЋ ПУНА НАПАДА НА БЕЛГОРОД: Украјина извела 97 удара, оборено чак 216 дронова

MOD Rusije

- Tokom proteklih 24 sata, ukrajinske oružane snage su 97 puta napale teritoriju Belgorodske oblasti ... Neprijatelj je izvršio 7 napada koristeći artiljeriju i višecevne raketne sisteme. Pored toga, 18 puta su bacali eksplozivne naprave sa bespilotnih letelica - rekao je regionalni guverner u saopštenju na platformi Maks.

Dodao je da su udari bili usmereni na Belgorod i 14 okruga Belgorodske oblasti.

Ukupno je oboreno ili potisnuto 216 dronova.

Prema Šuvajevim rečima, jedan civil iz Grajvoronskog okruga je poginuo u napadima ukrajinskih oružanih snaga.

Još petoro stanovnika Belgorodskog, Grajvoronskog i Šebekinskog okruga je povređeno. Dvoje od njih je hospitalizovano, a jedan je u teškom stanju.

(Ria Novosti)

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