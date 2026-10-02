NOĆ PUNA NAPADA NA BELGOROD: Ukrajina izvela 97 udara, oboreno čak 216 dronova
UKRAJINSKE oružane snage napale su Belgorodsku oblast 97 puta u proteklih 24 sata, prema rečima vršioca dužnosti regionalnog guvernera Aleksandra Šuvajeva.
- Tokom proteklih 24 sata, ukrajinske oružane snage su 97 puta napale teritoriju Belgorodske oblasti ... Neprijatelj je izvršio 7 napada koristeći artiljeriju i višecevne raketne sisteme. Pored toga, 18 puta su bacali eksplozivne naprave sa bespilotnih letelica - rekao je regionalni guverner u saopštenju na platformi Maks.
Dodao je da su udari bili usmereni na Belgorod i 14 okruga Belgorodske oblasti.
Ukupno je oboreno ili potisnuto 216 dronova.
Prema Šuvajevim rečima, jedan civil iz Grajvoronskog okruga je poginuo u napadima ukrajinskih oružanih snaga.
Još petoro stanovnika Belgorodskog, Grajvoronskog i Šebekinskog okruga je povređeno. Dvoje od njih je hospitalizovano, a jedan je u teškom stanju.
(Ria Novosti)
Preporučujemo
"Jesu li to igračke, dečja igra? Oni su započeli, osetiće ruske osvetničke udare!"
26. 09. 2026. u 11:03
RUSKA VOJSKA NAPREDUJE: Moskva objavila podatke o gubicima ukrajinskih snaga
25. 09. 2026. u 12:51
Putin poslao poruku: Nadam se da će Vučić biti premijer Srbije
2026-10-01 19:20:00
Novi Putinov namet: Udara po džepu, evo kako to utiče na Ruse u Srbiji
2026-10-01 15:39:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)