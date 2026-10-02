PESKOV ŽESTOKO: Ukrajina će platiti cenu - Moskva otkrila šta je ključni cilj u Crnom moru

PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Rusija odgovara na napade Ukrajine u Crnom moru i da će nastaviti da odgovara, dok je za Moskvu, kako je istakao, ključno da prekine snabdevanje ukrajinskih oružanih snaga vojnom opremom, municijom i gorivom morskim putem.

Foto: Mikhail Metzel/WillWest News/Profimedia

- Rusija odgovara na napade koje je Ukrajina počela da pokreće. Ukrajina mora da plati cenu za to, već plaća i nastaviće da plaća - rekao je Peskov na konferenciji za novinare, prenela je agencija RIA Novosti.

On je naveo da Rusija nastavlja svoju "specijalnu vojnu operaciju" i da joj je cilj da potpuno prekine pomorsko snabdevanje Ukrajine vojnom opremom, municijom i gorivom.

Takođe je rekao da je Rusija uvek otvorena za pregovore, ali da je situacija u Crnom moru posebna. Govoreći o mirovnim pregovorima, naveo je da "nije potreban" prekid vatre već mir, pozivajući se na izjavu predsednika Vladimira Putina sa Valdajskog diskusionog foruma.

- Kao što je predsednik rekao juče, ne treba nam prekid vatre, potreban nam je mir - rekao je Peskov. Prema njegovim rečima, Kijev ne pokazuje sklonost ka sveobuhvatnim sporazumima, a fragmentarni sporazumi ne mogu da približe strane mirnom rešenju. Peskov je rekao i da Moskva nema konkretne informacije o inicijativi Turske i Ujedinjenih nacija u vezi sa bezbednošću plovidbe u Crnom moru, iako je upoznata sa tom inicijativom.

- Nema konkretnih informacija. Zaista smo upoznati sa ovom inicijativom. Ali u ovom slučaju, kijevski režim ne pokazuje nikakvu sklonost ka bilo kakvim sveobuhvatnim sporazumima - rekao je Peskov. Blumberg je ranije, pozivajući se na izvore, objavio da Turska i UN pripremaju pregovore sa Rusijom i Ukrajinom o prekidu vatre u Crnom moru.

(Tanjug)