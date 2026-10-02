VELIKO UPOZORENJE PUTINA ZAPADU: To ćete morati da prihvatite

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da će Zapad morati da prihvati realnost multipolarnog sveta i da nauči da sarađuje sa zemljama "svetske većine", upozorivši da predstoji život u "nestabilnom, promenljivom svetu".

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Govoreći na plenarnoj sednici Međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“, Putin je ukazao da je svet ušao u period velikih promena i da je potrebno pažljivo upravljati rizicima kako bi se izbegle katastrofalne posledice, prenosi agencija RIA Novosti.

"Prethodni hegemon neminovno će morati da prizna realnosti multipolarnog sveta. Moraće da nauči da sarađuje sa zemljama svetske većine", rekao je Putin.

On je ocenio da će taj proces biti dug i da će biti praćen "neprijatnim i čak opasnim pojavama". "Predstoji nam život u nestabilnom, promenljivom svetu.

Taj put biće prepun neprijatnih, pa čak i opasnih pojava.

U današnjoj stvarnosti, termin "eskalacija" se sve više koristi, posebno u vezi sa sankcijama i vojnim akcijama.

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Eskalacija nikada nije jednostrana, jedna provokacija vodi drugoj, spiralno se ide ka katastrofalnom ishodu.

- Sve ovo bi moglo dovesti planetu do katastrofalnog stanja - rekao je ruski predsednik i dodao da svet nije osuđen na haos i da su odgovorne države u prošlosti, uprkos konkurenciji, sarađivale i gradile sisteme međusobnih odnosa radi očuvanja stabilnosti.

Putin je upozorio na rizik od upotrebe nuklearnog oružja u savremenom svetu i istakao da je neophodno učiniti sve kako bi se takav scenario izbegao.

- Ako pištolj visi na zidu, sigurno će opaliti - rekao je Putin, komentarišući mogućnost da neka zemlja upotrebi nuklearno oružje.

Govoreći o ratu u Ukrajini i odnosima Rusije sa Zapadom, Putin je odbacio tvrdnje da je Rusija započela sukob.

- Nije trebalo pretvarati Ukrajinu u anti-Rusiju niti stvarati vojne baze u blizini Rusije - istakao je ruski predsednik.

Putin je rekao da je Rusija bila prinuđena da, kako je naveo, "u odgovoru na tu očiglednu agresiju" oružjem brani sebe.

- Ne treba uništenje Rusije pretvarati u stratešku ideologiju. Ako želimo da živimo, hajde da živimo prijateljski - poručio je Putin.

On je istakao da je izgradnja poverenja složen i krhak proces, i da se interesi čak i najbližih partnera ne mogu u potpunosti podudarati.

- Moralna i etička ograničenja, kao i pristojnost su važni, jer stvaraju mogućnost makar za kakav-takav dijalog - rekao je Putin, dodajući da demonstrativno nipodaštavanje činjenica urušava sistem međunarodnih odnosa.

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Putin je ocenio da čovečanstvo još nije u potpunosti svesno razmera promena koje se odvijaju.

- To je početak potpuno nove realnosti: pretnje i opasnosti tesno su isprepletane sa perspektivama - rekao je on.

Prema njegovim rečima, nastavak međunarodnih sukoba je veoma verovatan, dok je jedan od ključnih zadataka smanjenje rizika sa kojima se svet suočava.

- Očigledno je da od toga koliko ćemo efikasno upravljati rizicima zavisi i budućnost čoveka - rekao je Putin.

Ruski predsednik je ocenio da međunarodne institucije formirane nakon Drugog svetskog rata više ne odražavaju savremene odnose u svetu, dodao je da Rusija podržava "pravednu reformu" Ujedinjenih nacija, uz veće odražavanje uloge zemalja Afrike, Azije i Latinske Amerike.

Istovremeno, ukazao je na pojavu novih formata saradnje, uključujući BRIKS, ocenivši da pred tim strukturama tek predstoji rad na definisanju njihovih funkcija i zajedničkih ciljeva.

- Putna mapa za budućnost je neophodna, i to nije utopija ili projekat koji nije u toku sa stvarnošću. Rusija sebi krči takav put i spremna je da sarađuje sa drugim zemljama. Obim i brzina promena koje se dešavaju globalno su bez presedana i to se mora uzeti u obzir - istakao je ruski lider.

Putin je podsetio na početak 1990-ih, kada je, kako je naveo, Rusija doživela slom dotadašnjeg poretka.

On je ocenio da je, gledano iz današnje perspektive, "destruktivnu ulogu" imala želja tadašnjeg sovjetskog rukovodstva da "ugodi Zapadu".

Prema njegovim rečima, Zapad je u to vreme nastojao da preoblikuje svet i "zgrabi što je moguće veći deo".

Putin je, takođe, rekao da su među glavnim brigama evropskih političara posle Drugog svetskog rata bili opasnost od širenja rata na Evropu i jačanje, kako je naveo, agresivnih elemenata unutar NATO-a.

Ruski predsednik je ocenio da se sličan problem ogleda i u današnjoj nespremnosti pojedinih zemalja da ozbiljno sagledaju promene koje se odvijaju u svetu.

- Kratkovidost i uskogrudost postepeno su potkopavale pozicije SSSR-a i dovele do njegovog raspada. Ono što se danas dešava jeste nevoljnost mnogih zemalja da ozbiljno pristupe ovoj eri velikih promena - naglasio je.

Govoreći o tehnološkim promenama, Putin je posebno izdvojio razvoj veštačke inteligencije i pitanje njenog uticaja na društvo.

- Kako će njen razvoj uticati na kulturno i duhovno stanje čovečanstva, tek treba utvrditi - rekao je ruski predsednik.

Putin je zaključio da je potrebno zajednički tražiti odgovore na pitanja koja se odnose na suverenitet u digitalnom dobu, razvoj veštačke inteligencije i mogućnost čoveka da utiče na procese koji su ranije smatrani prirodnim.

(Tanjug)