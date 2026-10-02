SAMO tokom septembra Rusija je stavila pod kontrolu 1.301 kvadratni kilometar u zoni specijalne vojne operacije, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

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- Situacija na liniji borbenog dodira se aktivno razvija, samo tokom prethodnog meseca, septembra, Rusija je stavila pod kontrolu 1.301 kvadratni kilometar“, rekao je Putin na plenarnoj sednici 23. godišnjeg zasedanja međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“.

Međunarodni diskusioni klub „Valdaj“ je udruženje vodećih stranih i ruskih stručnjaka iz oblasti politikologije, ekonomije, istorije i međunarodnih odnosa. Klub je osnovan u septembru 2004. godine na inicijativu agencije RIA Novosti, Saveta za spoljnu i odbrambenu politiku, časopisa „Rusija u globalnoj politici“ i Russia Profile. Naziv je dobio po mestu održavanja prve konferencije, koja je održana u Velikom Novgorodu, nedaleko od jezera Valdaj.

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