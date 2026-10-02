Svet

GRMI I SEVA, RUSI OTIMAJU SVE NA ŠTA NAIĐU: Putin otkrio koliko su Ukrajine otkinuli u septembru - Svet u neverici

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

02. 10. 2026. u 06:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SAMO tokom septembra Rusija je stavila pod kontrolu 1.301 kvadratni kilometar u zoni specijalne vojne operacije, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

ГРМИ И СЕВА, РУСИ ОТИМАЈУ СВЕ НА ШТА НАИЂУ: Путин открио колико су Украјине откинули у септембру - Свет у неверици

Foto: Tanjug/AP/Vyacheslav Prokofyev

 - Situacija na liniji borbenog dodira se aktivno razvija, samo tokom prethodnog meseca, septembra, Rusija je stavila pod kontrolu 1.301 kvadratni kilometar“, rekao je Putin na plenarnoj sednici 23. godišnjeg zasedanja međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“.

Međunarodni diskusioni klub „Valdaj“ je udruženje vodećih stranih i ruskih stručnjaka iz oblasti politikologije, ekonomije, istorije i međunarodnih odnosa. Klub je osnovan u septembru 2004. godine na inicijativu agencije RIA Novosti, Saveta za spoljnu i odbrambenu politiku, časopisa „Rusija u globalnoj politici“ i Russia Profile. Naziv je dobio po mestu održavanja prve konferencije, koja je održana u Velikom Novgorodu, nedaleko od jezera Valdaj.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"