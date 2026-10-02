PUKLA BOMBA U VAŠINGTONU! Mask se vratio kod Trampa — Pentagon mu prepušta NAJTAJNIJI ORUŽANI PROJEKAT!

AMERIČKI milijarder Ilon Mask vraća se u administraciju predsednika SAD Donalda Trampa kako bi predvodio istraživanje o ratovanju budućnosti za potrebe Pentagona.

Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Ovu vest je preneo portal „Aksios” (Axios).

Američki ministar odbrane Pit Hegset objavio je da će izvršni direktor kompanije „Spejs-iks” (SpaceX) predvoditi projekat Pentagona pod nazivom „Projekat Meridijan” (Project Meridian) – inicijativu usmerenu na ratovanje budućnosti.

„Koristimo jedinstvenu prednost SAD: naše inovatore, vrhunske rukovodioce i tehnologe – velike mislioce i ljude od akcije, sposobne da osmisle kreativna rešenja za sukobe sutrašnjice”, izjavio je Hegset.

Učesnici „Projekta Meridijan” imaće zadatak da identifikuju oblasti vojnih kapaciteta koje zahtevaju razvoj, kao i da odrede koji će sistemi naoružanja biti potrebni SAD u budućnosti.

Takođe je saopšteno da će Emil Majkl, tehnološki šef Pentagona, pomagati u koordinaciji rada na „Projektu Meridijan”.

Vredi napomenuti da ovo predstavlja Maskovu prvu zvaničnu ulogu u administraciji nakon sukoba sa Trampom prošle godine i njegovog odlaska iz inicijative DOGE. U međuvremenu, njih dvojica su izgladili odnose.

Zapadni mediji su u avgustu izvestili da su se Donald Tramp i Ilon Mask pomirili, godinu dana nakon što je njihov sukob dospeo u žižu javnosti.

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