PUKLA BOMBA U VAŠINGTONU! Mask se vratio kod Trampa — Pentagon mu prepušta NAJTAJNIJI ORUŽANI PROJEKAT!
AMERIČKI milijarder Ilon Mask vraća se u administraciju predsednika SAD Donalda Trampa kako bi predvodio istraživanje o ratovanju budućnosti za potrebe Pentagona.
Ovu vest je preneo portal „Aksios” (Axios).
Američki ministar odbrane Pit Hegset objavio je da će izvršni direktor kompanije „Spejs-iks” (SpaceX) predvoditi projekat Pentagona pod nazivom „Projekat Meridijan” (Project Meridian) – inicijativu usmerenu na ratovanje budućnosti.
„Koristimo jedinstvenu prednost SAD: naše inovatore, vrhunske rukovodioce i tehnologe – velike mislioce i ljude od akcije, sposobne da osmisle kreativna rešenja za sukobe sutrašnjice”, izjavio je Hegset.
Učesnici „Projekta Meridijan” imaće zadatak da identifikuju oblasti vojnih kapaciteta koje zahtevaju razvoj, kao i da odrede koji će sistemi naoružanja biti potrebni SAD u budućnosti.
Takođe je saopšteno da će Emil Majkl, tehnološki šef Pentagona, pomagati u koordinaciji rada na „Projektu Meridijan”.
Vredi napomenuti da ovo predstavlja Maskovu prvu zvaničnu ulogu u administraciji nakon sukoba sa Trampom prošle godine i njegovog odlaska iz inicijative DOGE. U međuvremenu, njih dvojica su izgladili odnose.
Zapadni mediji su u avgustu izvestili da su se Donald Tramp i Ilon Mask pomirili, godinu dana nakon što je njihov sukob dospeo u žižu javnosti.
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