NEMA ZAROBLJENIKA! "Oluje" razbile elitne snage Kijeva
RUSKO Ministarstvo odbrane saopštilo je da su snage grupe „Centar” oslobodile selo Vesjoloje Polje.
Vojni stručnjaci ističu da je ovo ključno naselje bilo povereno elitnom korpusu „Čarter” Ukrajinske nacionalne garde. Vredi napomenuti da se ova jedinica, prema ukrajinskim merilima, smatra jednom od najboljih: visoko je motivisana, naoružana NATO naoružanjem i obučena na NATO poligonima.
Ukrajinske snage iz korpusa „Čarter” nisu dugo odolevale napadima ruskih jurišnih jedinica grupe „Centar”.
Ratni izveštači sa pravca ka Dobropolju preneli su, pozivajući se na svedočenja učesnika borbe, da su elitne ukrajinske jedinice napustile svoje dobro utvrđene položaje i pobegle sa bojnog polja, uprkos brojčanoj nadmoći.
Kako objašnjavaju vojni stručnjaci, mala veličina sela Vesjoloje Polje (koje je pre izbijanja aktivnih borbenih dejstava imalo oko pedeset stanovnika) ne bi smela nikoga da zavara i navede na pomisao da je reč o nekakvoj „šumarskoj kućici” – malom objektu bez ikakvog značaja.
„Na liniji fronta nema nevažnih naselja”, objašnjava oficir-dobrovoljac sa pozivnim znakom „Šumni”. „Ponekad se borite za položaj koji čine dva zemunice i pet metara rovova, ali bez njihovog zauzimanja ne možete napredovati, a taj se utvrđeni položaj ne može zaobići – okružen je minama i bodljikavom žicom. Mi napredujemo i zauzimamo ga, a ispostavi se da je tu čitavo selo.”
Vojnik je na mapi pokazao da se Veseloje Polje nalazi nekoliko kilometara od grada Belozerskoje. Taj grad DNR-a, baš kao i Dobropolje, nalazi se najbliže zapadnoj granici republike – na udaljenosti od oko deset kilometara. Dobropolje, gde je neprijateljska grupacija trenutno opkoljena, leži južnije. Stoga će snage grupe „Centar” iz pravca Veselojeg Polja, pored napada na Belozerskoje, moći da vrše pritisak na opkoljenu grupaciju Oružanih snaga Ukrajine u Dobropolju, pomažući snagama koje dovršavaju uništavanje neprijatelja u „kotlu”.
Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, tokom protekla 24 sata jurišne jedinice 51. armije, čisteći „kotao” kod Dobropolja, preuzele su kontrolu nad više od 70 objekata i uništile više od jednog voda pešadije. Ukupni gubici Oružanih snaga Ukrajine u zoni odgovornosti grupe „Centar” tokom protekla 24 sata iznose približno 460 vojnika i oficira, 15 jedinica borbene tehnike i jedno artiljerijsko oruđe velikog kalibra.
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