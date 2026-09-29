TRAMP SPREMIO PLAN ZA RUSIJU: Evo šta predviđa sporazum, razbesneće Zelenskog
AMERIČKI predsednik Donald Tramp namerava da poboljša odnose s Moskvom tako što će ublažiti sankcije ruskoj privredi, pišu američki mediji.
- Plan predviđa sporazum: Kremlj će osloboditi neke političke zatvorenike, a SAD će kao odgovor na to ublažiti sankcije ruskoj privredi. Tramp je odobrio tu inicijativu. Njegovi izaslanici u tišini traže načine da ublaže sankcije i normalizuju odnose s Moskvom - navodi se u članku.
Prema informacijama lista, strategija oslobađanja političkih zatvorenika u zamenu za ublažavanje sankcija je u ranoj fazi.
Plan ima za cilj da se Rusija ponovo uključi u svetsku privredu, da se proširi dijalog Moskve i Vašingtona izvan okvira ukrajinskog sukoba i da se stvore uslovi za zaključivanje pogodnih za SAD sporazuma u oblasti energetike i sirovina.
Ovu strategiju Trampu je predložio njegov izaslanik za istočnu Evropu Džon Koul, koji je sličan stav već primenio u slučaju Belorusije.
(Sputnik Srbija)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
PUTIN STIŽE KOD TRAMPA? Iz Vašingtona stigao poziv Kremlju
24. 09. 2026. u 10:44
TRAMP PRESEKAO SVE DILEME O IRANU: "Nisam im ponudio ništa"
29. 09. 2026. u 08:04
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)