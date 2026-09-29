TRAMP SPREMIO PLAN ZA RUSIJU: Evo šta predviđa sporazum, razbesneće Zelenskog

AMERIČKI predsednik Donald Tramp namerava da poboljša odnose s Moskvom tako što će ublažiti sankcije ruskoj privredi, pišu američki mediji.

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- Plan predviđa sporazum: Kremlj će osloboditi neke političke zatvorenike, a SAD će kao odgovor na to ublažiti sankcije ruskoj privredi. Tramp je odobrio tu inicijativu. Njegovi izaslanici u tišini traže načine da ublaže sankcije i normalizuju odnose s Moskvom - navodi se u članku.

Prema informacijama lista, strategija oslobađanja političkih zatvorenika u zamenu za ublažavanje sankcija je u ranoj fazi.

Plan ima za cilj da se Rusija ponovo uključi u svetsku privredu, da se proširi dijalog Moskve i Vašingtona izvan okvira ukrajinskog sukoba i da se stvore uslovi za zaključivanje pogodnih za SAD sporazuma u oblasti energetike i sirovina.

Ovu strategiju Trampu je predložio njegov izaslanik za istočnu Evropu Džon Koul, koji je sličan stav već primenio u slučaju Belorusije.

(Sputnik Srbija)