OJADIO POŠTU SRBIJE: Uhapšen muškarac osumnjičen zbog pronevere, za 1.289.300 dinara
U KRALjEVU je danas uhapšen S.Č.(42) iz okoline Kučeva koji se sumnjiči da je kao odgovorno lice pošte u okolini Kučeva proneverio 1.289.300 dinara i time oštetio "Poštu Srbije" DOO Beograd, saopštio je MUP.
On se sumnjiči da je to uradio u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za sebe, tokom septembra ove godine, kada je iz blagajne pošte prisvojio gotovinu koja mu je bila poverena u radu u iznosu od oko 1.289.300 dinara, čime je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu.
Uhapšen je u nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, i on će uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnom tužilaštvu.
Tanjug
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