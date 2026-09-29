OJADIO POŠTU SRBIJE: Uhapšen muškarac osumnjičen zbog pronevere, za 1.289.300 dinara

U KRALjEVU je danas uhapšen S.Č.(42) iz okoline Kučeva koji se sumnjiči da je kao odgovorno lice pošte u okolini Kučeva proneverio 1.289.300 dinara i time oštetio "Poštu Srbije" DOO Beograd, saopštio je MUP.

Foto: Novosti/MUP

On se sumnjiči da je to uradio u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za sebe, tokom septembra ove godine, kada je iz blagajne pošte prisvojio gotovinu koja mu je bila poverena u radu u iznosu od oko 1.289.300 dinara, čime je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu.

Uhapšen je u nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, i on će uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnom tužilaštvu.

Tanjug

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta