Svet

PRVI PUT U ISTORIJI: Brodovi Severne flote probili se kroz ledeni Šokaljski moreuz

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 09. 2026. u 16:40

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ODRED brodova Severne flote ušao je u Karsko more kroz Šokaljski moreuz. Kako je saopštila pres-služba flote, to se dogodilo prvi put u istoriji Ratne mornarice Ruske Federacije.

ПРВИ ПУТ У ИСТОРИЈИ: Бродови Северне флоте пробили се кроз ледени Шокаљски мореуз

Foto: FGUP "Atomflot"

-Odred brodova i pomoćnih plovila Severne flote, pod komandom zamenika komandanta Severne flote, viceadmirala Olega Golubjeva, prvi put u istoriji Ratne mornarice Rusije prošao je kroz Šokaljski moreuz, koji razdvaja ostrvo Oktobarske revolucije od ostrva Boljševik u arhipelagu Severna Zemlja, i ušao u vode Karskog mora, navodi se u saopštenju.

Posada helikoptera Ka-29 poletela je sa patrolnog broda ledene klase „Ivan Papanin“, nakon čega je obavila izviđanje leda duž rute plovidbe.

-Prolazak kroz moreuz odvijao se u složenim uslovima zbog leda, saopštila je flota.

Ipak, posade brodova obezbedile su sigurnu plovidbu i manevrisale promenom kursa i brzine kako bi bezbedno izbegle ledene bregove.

-Tokom prolaska kroz moreuz pripadnici Severne flote procenili su pogodnost novog područja plovidbe za dejstva brodova Ratne mornarice Rusije, zaključili su u pres-službi flote.

Daleki pohod odreda brodova i pomoćnih plovila Severne flote morima Severnog ledenog okeana odvija se pod komandom zamenika komandanta Severne flote, viceadmirala Olega Golubjeva.

U sastavu odreda nalaze se patrolni brod ledene klase „Ivan Papanin“, veliki desantni brod „Kondopoga“, spasilački tegljač „Pamir“ i morski tanker „Sergej Osipov“.

Arktički pohod brodova Severne flote sprovodi se radi osiguranja bezbednosti pomorske plovidbe i pomorskih privrednih aktivnosti Rusije na Arktiku.

sputnikportal.rs

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