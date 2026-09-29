PRVI PUT U ISTORIJI: Brodovi Severne flote probili se kroz ledeni Šokaljski moreuz
ODRED brodova Severne flote ušao je u Karsko more kroz Šokaljski moreuz. Kako je saopštila pres-služba flote, to se dogodilo prvi put u istoriji Ratne mornarice Ruske Federacije.
-Odred brodova i pomoćnih plovila Severne flote, pod komandom zamenika komandanta Severne flote, viceadmirala Olega Golubjeva, prvi put u istoriji Ratne mornarice Rusije prošao je kroz Šokaljski moreuz, koji razdvaja ostrvo Oktobarske revolucije od ostrva Boljševik u arhipelagu Severna Zemlja, i ušao u vode Karskog mora, navodi se u saopštenju.
Posada helikoptera Ka-29 poletela je sa patrolnog broda ledene klase „Ivan Papanin“, nakon čega je obavila izviđanje leda duž rute plovidbe.
-Prolazak kroz moreuz odvijao se u složenim uslovima zbog leda, saopštila je flota.
Ipak, posade brodova obezbedile su sigurnu plovidbu i manevrisale promenom kursa i brzine kako bi bezbedno izbegle ledene bregove.
-Tokom prolaska kroz moreuz pripadnici Severne flote procenili su pogodnost novog područja plovidbe za dejstva brodova Ratne mornarice Rusije, zaključili su u pres-službi flote.
Daleki pohod odreda brodova i pomoćnih plovila Severne flote morima Severnog ledenog okeana odvija se pod komandom zamenika komandanta Severne flote, viceadmirala Olega Golubjeva.
U sastavu odreda nalaze se patrolni brod ledene klase „Ivan Papanin“, veliki desantni brod „Kondopoga“, spasilački tegljač „Pamir“ i morski tanker „Sergej Osipov“.
Arktički pohod brodova Severne flote sprovodi se radi osiguranja bezbednosti pomorske plovidbe i pomorskih privrednih aktivnosti Rusije na Arktiku.
sputnikportal.rs
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