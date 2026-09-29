NEMAČKI ŠEF DIPLOMATIJE UDARIO NA RUSIJU: NJihov imperijalizam je najveća pretnja Evropi
NEMAČKI ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je danas tokom posete Slovačkoj da ruski imperijalizam predstavlja najveću pretnju Evropi i dodao da bi dovođenje te ocene u pitanje bilo neodgovorno.
- Najveća pretnja slobodi našeg kontinenta dolazi iz Moskve. Najveća opasnost za Evropu je ratoborni imperijalizam (predsednika Rusije Vladimira) Putina - rekao je Vadeful na sastanku sa slovačkim kolegom Jurajem Blanarom, prenosi Rojters.
On je dodao da dovođenje te činjenice u pitanje nije samo izraz nedostatka solidarnosti, već bi bilo jednostavno neodgovorno.
Slovačka, na čelu sa vladom premijera Roberta Fica, dovodila je u pitanje pristup Evropske unije i NATO-a ratu koji je usledio nakon što je Rusija 2022. godine napala Ukrajinu, navodi gencija.
Fico je ranije ovog meseca kritikovao, kako je naveo, pojedine zapadne političare koji žele da podstaknu sukob između NATO-a i Rusije, ocenivši da je strategija poraza Moskve "propala".
Takođe je rekao da je Evropa bliža ratu nego ikada i da želi da Slovačku zadrži van sukoba.
On je u televizijskom intervjuu tokom vikenda rekao da ne veruje da bi saveznici poslali svoje vojnike u pomoć Slovačkoj u slučaju rata.
Fico je ranije izjavio da bi više voleo neutralnost Slovačke, ali da je ta zemlja obavezana članstvom u NATO-u.
Slovačke opozicione stranke kritikovale su Fica zbog dovođenja u pitanje posvećenosti Slovačke principu kolektivne odbrane NATO-a.
Vadeful je danas rekao da države moraju da se oslanjaju na bezbednosne garancije i upozorio da dovođenje u pitanje sposobnosti NATO-a da odvraća potencijalne napade sve dovodi u rizik.
On je, takođe, rekao da je EU već iskusila "sistematsko opstruiranje" odluka od strane Mađarske pod bivšim premijerom Viktorom Orbanom, čija je 16-godišnja vlast okončana izbornim porazom ranije ove godine.
Orban je često blokirao ili usporavao mere EU protiv Rusije.
Slovačka je početkom ove godine, zajedno sa Mađarskom i Češkom, odlučila da ne učestvuje u kreditu EU za Ukrajinu, a ranije je odlagala uvođenje sankcija Rusiji zbog pitanja povezanih sa energetikom.
Vadeful je ocenio da "blokade" u Briselu slabe EU.
"Na kraju, to najviše šteti upravo onoj strani koja blokira", rekao je nemački ministar spoljnih poslova.
(Tanjug)
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