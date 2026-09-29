NEMAČKI ŠEF DIPLOMATIJE UDARIO NA RUSIJU: NJihov imperijalizam je najveća pretnja Evropi

NEMAČKI ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je danas tokom posete Slovačkoj da ruski imperijalizam predstavlja najveću pretnju Evropi i dodao da bi dovođenje te ocene u pitanje bilo neodgovorno.

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- Najveća pretnja slobodi našeg kontinenta dolazi iz Moskve. Najveća opasnost za Evropu je ratoborni imperijalizam (predsednika Rusije Vladimira) Putina - rekao je Vadeful na sastanku sa slovačkim kolegom Jurajem Blanarom, prenosi Rojters.

On je dodao da dovođenje te činjenice u pitanje nije samo izraz nedostatka solidarnosti, već bi bilo jednostavno neodgovorno.

Slovačka, na čelu sa vladom premijera Roberta Fica, dovodila je u pitanje pristup Evropske unije i NATO-a ratu koji je usledio nakon što je Rusija 2022. godine napala Ukrajinu, navodi gencija.

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Fico je ranije ovog meseca kritikovao, kako je naveo, pojedine zapadne političare koji žele da podstaknu sukob između NATO-a i Rusije, ocenivši da je strategija poraza Moskve "propala".

Takođe je rekao da je Evropa bliža ratu nego ikada i da želi da Slovačku zadrži van sukoba.

On je u televizijskom intervjuu tokom vikenda rekao da ne veruje da bi saveznici poslali svoje vojnike u pomoć Slovačkoj u slučaju rata.

Fico je ranije izjavio da bi više voleo neutralnost Slovačke, ali da je ta zemlja obavezana članstvom u NATO-u.

Slovačke opozicione stranke kritikovale su Fica zbog dovođenja u pitanje posvećenosti Slovačke principu kolektivne odbrane NATO-a.

Vadeful je danas rekao da države moraju da se oslanjaju na bezbednosne garancije i upozorio da dovođenje u pitanje sposobnosti NATO-a da odvraća potencijalne napade sve dovodi u rizik.

On je, takođe, rekao da je EU već iskusila "sistematsko opstruiranje" odluka od strane Mađarske pod bivšim premijerom Viktorom Orbanom, čija je 16-godišnja vlast okončana izbornim porazom ranije ove godine.

Orban je često blokirao ili usporavao mere EU protiv Rusije.

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Slovačka je početkom ove godine, zajedno sa Mađarskom i Češkom, odlučila da ne učestvuje u kreditu EU za Ukrajinu, a ranije je odlagala uvođenje sankcija Rusiji zbog pitanja povezanih sa energetikom.

Vadeful je ocenio da "blokade" u Briselu slabe EU.

"Na kraju, to najviše šteti upravo onoj strani koja blokira", rekao je nemački ministar spoljnih poslova.

(Tanjug)