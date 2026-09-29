Svet

TEŠKA AVIO-NESREĆA: Na Dalekom istoku Rusije pao vojni avion Tu-95, ima poginulih (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 09. 2026. u 16:12 >> 16:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AVION Tu-95 pao je u Amurskoj oblasti na Dalekom istoku Rusije tokom izvođenja trenažnog leta, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ТЕШКА АВИО-НЕСРЕЋА: На Далеком истоку Русије пао војни авион Ту-95, има погинулих (ВИДЕО)

Foto: telegram/RVvoenkor

Poginulo je šest članova posade, dok je jedna povređena.

Foto: Vikipedija CC3.0/Sergey Kustov

Avion je pao u nenaseljenoj oblasti. Leteo je bez municije.

Tragičan incident se dogodio u blizini sela Krasnojanovo.

U toku je istraga okolnosti pada.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Skandal u partiji Marin le Pen
Svet

0 0

Skandal u partiji Marin le Pen

UPITAN od strane Mediaparta, lider Nacionalnog okupljanja (RN) "kategorički" je negirao antisemitske poruke o kojima je izvestio francuski istraživački medij.

28. 09. 2026. u 21:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STIGLO SAOPŠTENJE: Poznato šta će biti sa novcem koji je publika dala za karte za koncert Dina Merlina u Kraljevu

STIGLO SAOPŠTENjE: Poznato šta će biti sa novcem koji je publika dala za karte za koncert Dina Merlina u Kraljevu