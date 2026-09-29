TEŠKA AVIO-NESREĆA: Na Dalekom istoku Rusije pao vojni avion Tu-95, ima poginulih (VIDEO)
AVION Tu-95 pao je u Amurskoj oblasti na Dalekom istoku Rusije tokom izvođenja trenažnog leta, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Poginulo je šest članova posade, dok je jedna povređena.
Avion je pao u nenaseljenoj oblasti. Leteo je bez municije.
Tragičan incident se dogodio u blizini sela Krasnojanovo.
U toku je istraga okolnosti pada.
sputnikportal.rs
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