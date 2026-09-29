Svet

OGLASILI SE FICO I PELEGRINI POSLE HORORA U SLOVAČKOJ: "Škole moraju da budu bezbedna mesta za decu" (FOTO)

T.J.

29. 09. 2026. u 12:38

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POSLE stravičnog napada u osnovnoj školi u Staškovu oglasili su se najviši slovački zvaničnici - premijer Robert Fico i predsednik Peter Pelegrini.

ОГЛАСИЛИ СЕ ФИЦО И ПЕЛЕГРИНИ ПОСЛЕ ХОРОРА У СЛОВАЧКОЈ: Школе морају да буду безбедна места за децу (ФОТО)

Foto: Tanjug/AP/Daniel Stehlik

Fico je izrazio saučešće porodicama žrtava i poručio da škole moraju biti bezbedna mesta za decu, dok je Pelegrini ocenio da ovaj napad predstavlja ozbiljno upozorenje za celo društvo.

- Škole moraju biti bezbedna mesta za decu, inače niko neće imati budućnost - poručio je Fico.

Foto: Tanjug/AP/Daniel Stehlik

Predsednik Slovačke, Peter Pelegrini, takođe je izrazio saučešće porodicama žrtava i istakao značaj smirenosti, poštovanja i međusobnog uvažavanja u društvu.

On je ocenio je da napad u osnovnoj školi predstavlja ozbiljno upozorenje za celo društvo.

Foto: Tanjug/AP/Daniel Stehlik

Na mesto tragedije uputili su se ministar unutrašnjih poslova Slovačke, Matuš Šutaj Eštok, ministar obrazovanja, Tomaš Drucker, i ministar zdravlja, Kamil Šaško.

Oglasio se i generalni tužilac Slovačke, Maroš Žilinka, koji je tragediju ocenio kao poziv celom društvu da se ozbiljnije suoči s pojavama nasilja, mržnje i rastuće agresije.

Foto: Tanjug/AP/Daniel Stehlik

Slovačka policija saopštila je da je situacija pod kontrolom i da u ovom trenutku nema neposredne opasnosti za javnost. Motiv napada za sad nije saopšten, a istraga je u toku.

Foto: Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Napad u Staškovu ponovo je otvorio pitanje bezbednosti u slovačkim školama. Podsetimo, slični teški incidenti događali su se i prethodnih godina, uključujući smrtonosni napad u srednjoj školi na severu zemlje prošle godine.

(Tanjug)

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