BELORUSKI lider je naglasio da pažljivo prati medijske izveštaje

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Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da politika „više vektornosti” Minska ne udaljava zemlju od Rusije, uprkos navodima u medijima.

„Što se tiče naših trgovinsko-ekonomskih odnosa, dobro poznajete naše mogućnosti. Uvek govorim ruskim gubernatorima: gledajte, ako postoji bilo šta što možemo da učinimo za vas u ovoj situaciji, učinićemo to. Bez obzira na to šta se priča oko nas, a posebno šta se piše, naročito u Rusiji”, rekao je Aleksandar Lukašenko za agenciju „Belta”.

Beloruski lider je naglasio da pažljivo prati medijske izveštaje. Izrazio je iznenađenje zbog tvrdnji pojedinih blogera da pristup Minska koji podrazumeva više pravaca spoljne politike navodno udaljava zemlju od Moskve. Lukašenko je uverio javnost da to nije istina.

Ovaj političar je takođe podsetio da su Rusija i Kina uvek podržavale Belorusiju u teškim trenucima, kako prenosi Telegram kanal „Pul prvog” (Pool of the First). Minsk, prema njegovim rečima, namerava da uzvrati podršku svojim istočnim partnerima, uprkos nespremnosti Zapada da uspostavi konstruktivan dijalog.

Predsednik Belorusije je dijalog sa SAD obrazložio odsustvom neprijateljskih namera prema Moskvi.

Prethodno je beloruski lider izrazio uverenje da će kurs ka savezu sa Rusijom ostati nepromenjen i pod budućim liderima zemlje.

S druge strane, portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov obećao je sveobuhvatnu podršku susednoj republici u suprotstavljanju bilo kakvim pretnjama.

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