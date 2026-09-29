Svet

BUDŽET EU NA STAKLENIM NOGAMA? Nemačka postavila jasan ultimatum

В.Н.

29. 09. 2026. u 12:08

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ŠEST zemalja EU, predvođenih Nemačkom, zapretilo je da će odbaciti novi sedmogodišnji budžet bloka za period 2028–2034. ukoliko se potrošnja ne smanji za "stotine milijardi" evra, preneo je "Fajnenšel tajms" pozivajući se na pismo koje su potpisali i lideri Holandije, Švedske, Danske, Austrije i Finske.

БУЏЕТ ЕУ НА СТАКЛЕНИМ НОГАМА? Немачка поставила јасан ултиматум

Foto: Kateryna Sheviakova / Alamy / Profimedia

Budžet EU, koji bi prema predlogu Evropske komisije mogao da dostigne skoro 2.000 milijardi evra (dva biliona), "mora biti temeljno reformisan", navodi se u pismu. "Ako se budžet ne smanji za stotine milijardi, ove godine neće biti dogovora", rekao je diplomata iz jedne od zemalja potpisnica. Za usvajanje budžeta potrebno je jednoglasno odobrenje svih 27 država članica.

Lideri ovih šest zemalja smatraju da bi sredstva trebalo preusmeriti ka potrebama odbrane i podršci inovativnim kompanijama kako bi se odgovorilo na rastuće ekonomske i bezbednosne izazove, uz istovremeno smanjenje finansiranja poljoprivrede i manje razvijenih regiona, koji tradicionalno čine oko dve trećine potrošnje u okviru finansijskog plana EU.

U izveštaju FT koji prenosi Tass, navodi se da ovaj ultimatum ukazuje na neslaganja oko novih prioriteta potrošnje EU, uključujući izdvajanja za odbranu i podršku industrijama koje se suočavaju sa teškoćama usled konkurencije iz Kine i Sjedinjenih Država. Ovih šest zemalja učestvuje sa oko 40 odsto u ukupnim budžetskim prihodima bloka, koji se prvenstveno obezbeđuju kroz doprinose država članica.

Irska, koja trenutno predsedava EU, zadužena je da do sredine oktobra pripremi kompromisni predlog koji bi mogao da pomiri zahteve najvećih zemalja donatora sa zahtevima većine država članica koje žele da očuvaju subvencije za poljoprivredu i sredstva za regionalni razvoj.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Skandal u partiji Marin le Pen
Svet

0 0

Skandal u partiji Marin le Pen

UPITAN od strane Mediaparta, lider Nacionalnog okupljanja (RN) "kategorički" je negirao antisemitske poruke o kojima je izvestio francuski istraživački medij.

28. 09. 2026. u 21:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STIGLO SAOPŠTENJE: Poznato šta će biti sa novcem koji je publika dala za karte za koncert Dina Merlina u Kraljevu

STIGLO SAOPŠTENjE: Poznato šta će biti sa novcem koji je publika dala za karte za koncert Dina Merlina u Kraljevu