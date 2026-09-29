UDARNO! Teksas proglasio vanredno stanje

GUVERNER Teksasa Greg Abot proglasio je vanredno stanje u regionu zbog rekordno visokih cena dizel goriva.

Foto: Joe Giddens/PA via AP

Guverner je naložio proširenu upotrebu takozvanog obojenog dizel goriva, koje se obično koristi samo za poljoprivredne i građevinske mašine i oslobođeno je poreza. Pored toga, povećana je dozvoljena granica težine za pojedine kamione, a suspendovan je i niz saveznih ekoloških propisa, navodi „Vašington post”.

Prema Abotovim rečima, poljoprivreda i transportni sektor u ovoj saveznoj državi zavise od dizel goriva, a rekordne cene ugrožavaju obe grane industrije i povećavaju troškove domaćinstava. Uvedene mere trebalo bi da smanje troškove poljoprivrednicima, vozačima kamiona i potrošačima. Prema podacima Američkog udruženja automobilista (AAA), prosečna cena dizel goriva u regionu dostigla je 5,86 dolara po galonu.

Ipak, guvernerova odluka ne ukida osnovni porez na gorivo od 20 centi po galonu, čiju su suspenziju zahtevali predstavnici Demokratske stranke. List napominje da Abot vodi žestoku kampanju za reizbor protiv demokratkinje Đine Inohose.

Britanski mediji su u nedelju opisali posledice moguće zabrane izvoza dizel-goriva iz Sjedinjenih Država. U četvrtak je objavljeno da su smanjene isporuke iz Rusije dovele do rasta cena goriva u Evropi. Američka štampa je u sredu izvestila o planovima Vašingtona da uvede devedesetodnevnu zabranu izvoza dizela.

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