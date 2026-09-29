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PUŠKA NA GOTOVS, ČIZME NA ZEMLJI: Rusi drže položaje u Kramatorsku u čeličnom stisku, snimak sve govori

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29. 09. 2026. u 11:38

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OBJAVLjENI snimci ukazuju na sigurnu kontrolu položaja u naseljima Jampolj, Redkodub, Novoje i Novomihajlovka.

ПУШКА НА ГОТОВС, ЧИЗМЕ НА ЗЕМЉИ: Руси држе положаје у Краматорску у челичном стиску, снимак све говори

MOD Rusije

Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je snimak koji prikazuje prisustvo ruskog vojnog osoblja u naseljenim mestima Donjecke Narodne Republike. Snimak prikazuje borce grupe snaga „Zapad” kako se kreću između zauzetih i sigurno kontrolisanih položaja.

Na snimku su prikazana sela u Kramatorskom okrugu: Jampolj, Redkodub, Novomihajlovka i Novoje.

Navedeno je da naše trupe imaju potpunu kontrolu nad selom Jampolj. Takođe je saopšteno da borci drže svoje položaje u Redkodubu i Novom. Sigurno držanje položaja u Novomihajlovci potvrđeno je prikazivanjem ruske zastave pred kamerom.

Ranije je objavljeno da su ruski operateri dronova uništili minibus Oružanih snaga Ukrajine u blizini Kramatorska. Vozilo je otkriveno tokom vazdušnog izviđanja u Malotaranovki.

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