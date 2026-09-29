OGLASIO SE PAPA: Poslao važnu poruku Putiinu i Zelenskom
PAPA Lav XIV pozvao je Rusiju i Ukrajinu da rešavaju sukob za pregovaračkim stolom.
- Smatram da je Crkva dužna da promoviše (mirovne] vrednosti, neprestano pozivajući lidere zemalja poput Rusije i Ukrajine, kao i drugih država, da sednu za pregovarački sto i vode dijalog kako bi pronašli načine za rešavanje ovih problema bez nastavka ratova koji više nemaju smisla - rekao je papa tokom razgovora sa novinarima koji ga prate na povratku iz Francuske.
Specijalni izaslanik pape za Ukrajinu, kardinal Mateo Zupi, doputovao je 28. septembra po treći put u Moskvu. Kako je rekao, njegova glavna misija je da doprinese pronalaženju rešenja za humanitarna pitanja.
Krajem avgusta Moskvu je posetio i šef vatikanske diplomatije Pol Ričard Galager.
(Sputnjik)
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