Svet

OGLASIO SE PAPA: Poslao važnu poruku Putiinu i Zelenskom

В.Н.

29. 09. 2026. u 08:18

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PAPA Lav XIV pozvao je Rusiju i Ukrajinu da rešavaju sukob za pregovaračkim stolom.

ОГЛАСИО СЕ ПАПА: Послао важну поруку Путиину и Зеленском

Foto: AP Photo/Gregorio Borgia

- Smatram da je Crkva dužna da promoviše (mirovne] vrednosti, neprestano pozivajući lidere zemalja poput Rusije i Ukrajine, kao i drugih država, da sednu za pregovarački sto i vode dijalog kako bi pronašli načine za rešavanje ovih problema bez nastavka ratova koji više nemaju smisla - rekao je papa tokom razgovora sa novinarima koji ga prate na povratku iz Francuske.

Specijalni izaslanik pape za Ukrajinu, kardinal Mateo Zupi, doputovao je 28. septembra po treći put u Moskvu. Kako je rekao, njegova glavna misija je da doprinese pronalaženju rešenja za humanitarna pitanja.

Krajem avgusta Moskvu je posetio i šef vatikanske diplomatije Pol Ričard Galager.

(Sputnjik)

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