"IMALA BIH MNOGO TOGA DA MU KAŽEM": Predsednica Slovenije otrkila da li bi pozvala Trampa u posetu

PREDSEDNICA Slovenije Nataša Pirc Musar izjavila je u ponedeljak da bi uputila zvaničan poziv američkom predsedniku Donaldu Trampu da poseti Sloveniju, navodeći da bi sa njim imala mnogo toga da razgovara.

FOTO TANJUG/ FOTO STA/SINIŠA KANIŽAJ/bs

Pirc Musar je, odgovarajući na neformalni poziv koji je Trampu uputio slovenački premijer Janez Janša na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, rekla da ne bi imala ništa protiv posete američkog predsednika Sloveniji.

- Lično ne bih imala baš ništa protiv da najveća saveznica unutar NATO-a dođe u posetu Sloveniji, ali ta poseta, naravno, mora biti koordinisana. Kao predsednica države, ja sam ta koja može da uputi zvaničan poziv - rekla je Pirc Musar, prenosi Radio televizija Slovenije.

Na pitanje da li bi ga pozvala, slovenačka predsednica je odgovorila: "Apsolutno da, zato što imam mnogo toga da mu kažem".

Osvrćući se na govor premijera Slovenije u UN, Pirc Musar je istakla pitanje reforme Saveta bezbednosti UN i ograničavanja prava veta kao oblast u kojoj, kako je navela, njih dvoje imaju slične stavove.

- Moje iskreno mišljenje je da pravo veta treba ograničiti kada govorimo o genocidu, zločinima protiv čovečnosti... U tim slučajevima ne bi trebalo da koristimo veto za vođenje hibridnog rata u Savetu bezbednosti. Osetila sam da premijer, gospodin Janez Janša, razmišlja u tom pravcu na sličan način kao i ja - rekla je ona i dodala da se nada da će o tom pitanju razgovarati tokom jednog od njihovih narednih susreta.

Ukoliko Slovenija bude uputila zvaničan poziv Donaldu Trampu, nije isključeno da bi veliku ulogu u njegovom ubeđivanju imala supruga Melanija (devojačko Knavs), koja je rodom iz Novog Mesta.

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