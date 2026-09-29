TRAMP PRESEKAO SVE DILEME O IRANU: "Nisam im ponudio ništa"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp demantovao je navode da je spreman da Iranu ponudi ublažavanje sankcija i odmrzavanje zamrznutih sredstava u zamenu za konkretne ustupke u vezi sa nuklearnim programom.

Foto: Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura

Aksios je, pozivajući se na američke zvaničnike, objavio da Trampova administracija razmatra takvu ponudu, dok je Tramp u objavi na svojoj platformi Truth Social naveo da to "nije istina" i da Iranu "nije ponudio ništa".

Navodi o mogućem ekonomskom olakšanju pojavili su se u trenutku kada posrednici iz Katara i Pakistana pokušavaju da posreduju u pregovorima između SAD i Irana.

Dve strane i dalje imaju različite stavove o ključnim pitanjima: Iran želi da se pregovori usredsrede na Ormuski moreuz i pomorsku blokadu SAD, dok Vašington traži ustupke u vezi sa iranskim nuklearnim programom.

Posrednici su se u Njujorku sastali sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem kako bi razgovarali o katarskom predlogu, a očekuju se i razgovori sa zvaničnicima Trampove administracije.

Američki zvaničnik upoznat sa indirektnim pregovorima rekao je da su oni "pozitivni i konstruktivni" i da je Iran pokazao fleksibilnost u vezi sa nuklearnim pitanjima, ali je naglasio da i dalje postoje neslaganja, uključujući oko vremenskog okvira za ispunjavanje obaveza i pitanja koja strana bi trebalo prva da preduzme određene korake.

Isti zvaničnik je rekao da SAD neće postići sporazum dok se ne reše pitanja u vezi sa nuklearnim programom i da Vašington traži uveravanja da je Iran ozbiljan u pregovorima.

Tramp je, međutim, u objavi na Truth Social odbacio navode Aksiosa, nazivajući ih "obmanom" i pozvao taj portal da povuče tekst.

(Tanjug)