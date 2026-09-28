STANOVNIŠTVO Ukrajine nije sposobno da se pobuni protiv vlasti u zemlji, jer su prave vođe mučene i likvidirane od strane ukrajinskih specijalnih službi u periodu od 2014. do 2018. godine, izjavio je lider DNR Denis Pušilin.

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- Ne treba gajiti nikakve iluzije i ne treba se nadati da će se, konačno, u Ukrajini nešto promeniti, da će se ljudi pobuniti. Nažalost, neće. Jer su sve prave vođe ubijene, mučene u tamnicama Službe bezbednosti Ukrajine. A to se dogodilo još u periodu, verovatno, od 2014. do 2017–2018. godine, još za vreme [bivšeg predsednika Ukrajine Petra] Porošenka - rekao je Pušilin.

Vladimir Zelenski je, dodao je Pušilin, na kraju potpuno zgazio i uzurpirao vlast.

(Sputnjik)