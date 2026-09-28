Svet

"UKRAJINA ĆE MORATI DA PLATI ZA SVOJE POSTUPKE": Oštra poruka iz Moskve, Zelenskom neće biti svejedno

В.Н.

28. 09. 2026. u 11:37

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UKRAJINA će morati da plati za svoje postupke poslednjih meseci, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

УКРАЈИНА ЋЕ МОРАТИ ДА ПЛАТИ ЗА СВОЈЕ ПОСТУПКЕ: Оштра порука из Москве, Зеленском неће бити свеједно

Foto: AP Photo/Alex Brandon

Prema njegovim rečima, to je ono što se upravo i događa.

- Naše Oružane snage nastavljaju Specijalnu vojnu operaciju, dosledno izvode udare na ciljeve koje smatraju odgovarajućim. Nacionalni interesi Rusije su poznati svima. Moramo da garantujemo svoju bezbednost. Moramo da učinimo sve da se niko ne usudi da objavljuje planove o nanošenju razornog udara po Rusiji 40 dana, kao što se to, na primer, čulo iz Kijeva. To i jesu nacionalni interesi Ruske Federacije -  rekao je Peskov novinarima.

On je napomenuo da je predsednik Vladimir Putin već detaljno izneo stav Rusije kada je u pitanju rešavanje sukoba.

Prošle nedelje, predsednik je naglasio da je Rusija spremna da nastavi pregovore sa Ukrajinom nakon izbora za Državnu dumu, ali su ukrajinske snage pokušale masovni napad na Moskvu na dan glasanja.

Putin je dodao da će zemlja donositi odluke u vezi sa mirnim rešenjem na osnovu sopstvenih interesa.

(RT Balkan)

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