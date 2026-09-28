Svet

SAUDIJSKI MINISTAR STIGAO U VAŠINGTON: Evo o čemu će razgovarati sa Rubiom

T.J.

28. 09. 2026. u 11:32

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SAUDIJSKI ministar spoljnih poslova, princ Fajsal bin Farhan, stigao je u Vašington, gde bi sa američkim državnim sekretarom, Markom Rubiom, trebalo da razgovara.

САУДИЈСКИ МИНИСТАР СТИГАО У ВАШИНГТОН: Ево о чему ће разговарати са Рубиом

Foto: Eric Lee/AFP/Profimedia

Plan je da dvojica zvaničnika razgovaraju o bilateralnim odnosima, kao i o ključnim regionalnim i međunarodnim pitanjima, preneli su danas saudijski mediji.

Poseta je usledila u trenutku eskalacije sukoba između Saudijske Arabije i jemenskih Huta, koje podržava Iran, preneo je Rojters.

Saudijski prestolonaslednik, Mohamed bin Salman, zatražio je ovog meseca od SAD vojnu pomoć u borbi protiv Huta, ali je Vašington odbio da izvede napade, dok je pristao da pruži obaveštajnu podršku i pomoć u određivanju ciljeva, naveli su izvori za Rojters.

(Tanjug)

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