SAUDIJSKI MINISTAR STIGAO U VAŠINGTON: Evo o čemu će razgovarati sa Rubiom
SAUDIJSKI ministar spoljnih poslova, princ Fajsal bin Farhan, stigao je u Vašington, gde bi sa američkim državnim sekretarom, Markom Rubiom, trebalo da razgovara.
Plan je da dvojica zvaničnika razgovaraju o bilateralnim odnosima, kao i o ključnim regionalnim i međunarodnim pitanjima, preneli su danas saudijski mediji.
Poseta je usledila u trenutku eskalacije sukoba između Saudijske Arabije i jemenskih Huta, koje podržava Iran, preneo je Rojters.
Saudijski prestolonaslednik, Mohamed bin Salman, zatražio je ovog meseca od SAD vojnu pomoć u borbi protiv Huta, ali je Vašington odbio da izvede napade, dok je pristao da pruži obaveštajnu podršku i pomoć u određivanju ciljeva, naveli su izvori za Rojters.
(Tanjug)
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