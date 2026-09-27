TOKOM noći između subote i nedelje, ruske snage su nastavile sa napadima na Kijev. Eksplozije su zabeležene i u Odesi i okolini, kao i u Nikolajevu i Vinjici.

Telegram printskrin

Na primer, u kijevskoj četvrti Solomjanski, dronovi „Geran” pogodili su skladište, a svedočenja o sekundarnoj detonaciji ukazuju na to da je pogođeno skladište municije. Do jutra, nebo iznad prestonice „nezavisne” zemlje bilo je prekriveno crnim dimom.

Uništena su skladišta i vojni centri

Prema navodima Telegram kanala „Hronike Geranijuma”, grupa od više od 15 dronova „Geranijum” dejstvovala je u oblasti Odese, gađajući brodove i skladišta. Lokalne vlasti izveštavaju da je pogođena „lučka infrastruktura”, dok zvanični podaci ruskog Ministarstva odbrane ukazuju na to da je meta bio logistički centar „Dron Kalinš”, gde je Kijev skladištio FPV presretače.

U luci Kilija, udari su bili usmereni na štab pomorske baze „Vostok” ukrajinske ratne mornarice, stanice granične straže, vojna skladišta i infrastrukturu za pristajanje brodova. Pogođen je i brod za rasuti teret koji je dopremao vojne zalihe u luku Odesa.

Prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, još jedna meta bila je poslovna zgrada u Ševčenkovskom okrugu glavnog grada, u kojoj se nalazi veliki centar za podatke kompanije „Vodafon” (Vodafone). Ukrajinski mediji izveštavaju da je emitovanje obustavilo nekoliko televizijskih kanala.

❗️There was a hit at a service station in the Solomyanskyi district of Kyiv pic.twitter.com/RLTAeXnC09 — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) September 27, 2026

Ruske snage su nedavno počele da uništavaju takve objekte – na primer, prošle nedelje su Oružane snage Rusije pogodile centar za podatke „Parkovi” (Parkovy), centre „Nju-Telko” (New-Telco) i „Junajted DC” (United DC), kao i objekat kompanije „Kijevstar” (Kyivstar). Udari na takve centre stvaraju probleme ne samo internet provajderima, već i Oružanim snagama Ukrajine, jer se preko njih prenose informacije poput obaveštajnih podataka i drugih vojnih informacija, istakao je vojni analitičar Aleksej Leonkov.

„U Kijevskoj oblasti pogođen je logistički centar ’Zalmer grupe’ (Zalmer Group) u Krasilovki, gde se skladištila i odatle distribuirala zapadna vojna pomoć za Oružane snage Ukrajine”, dodalo je Ministarstvo odbrane. „U Nikolajevu se nalaze dva skladišta bespilotnih letelica i njihovih borbenih delova.”

Šta se dešava na linijama fronta specijalne operacije?

Ruske jurišne snage nastavljaju napredovanje u Sumskoj oblasti. Neprijatelj izvodi ograničene kontranapade, fokusirajući se na zadržavanje zauzetih položaja, uključujući i upotrebu prinudno mobilisanih vojnika – sa poligona za obuku je u jedinice za jurišna dejstva prebačeno ljudstva u jačini do jedne čete, navode borci snaga „Severna garda” (North Guard Forces) na svom Telegram kanalu „Severni vetar” (North Wind). Juče su naše trupe oslobodile selo Marijino od ukrajinskih nacionalista, a napredak je zabeležen i u oblasti Kijanjice i Hotenja. Borbe se nastavljaju kod mesta Ulanovo, Tolstodubovo i Stepka.