CRVENA UZBUNA! Vanredno stanje u vojnoj bazi u Velikoj Britaniji, počela evakuacija!
NEKOLIKO osumnjičenih za nezakonit transport eksploziva privedeno je u blizini britanskog vojnog aerodroma; njihova vozila trenutno pregledaju vojni stručnjaci.
Incident se dogodio u blizini vojnog aerodroma u Glosterširu, prenosi TASS. Lokalna policija je saopštila da su osumnjičeni privedeni i da je počela evakuacija stanovnika sela Velford.
„Vojni stručnjaci za uklanjanje eksplozivnih sredstava trenutno pregledaju nekoliko vozila. Lokalno stanovništvo se evakuiše u obližnji sportsko-zabavni centar”, naveli su predstavnici organa reda.
„Skaj njuz” prenosi da je američka vojska koristila vazduhoplovnu bazu Ferford za izvođenje vazdušnih udara na Iran. U tom objektu se nalaze sedište 501. krila za borbenu podršku i 420. eskadrila za vazdušni transport.
Ovaj aerodrom se smatra poželjnom lokacijom za istureno razmeštanje bombardera Komande za globalne udare Ratnog vazduhoplovstva SAD u Evropi.
Kako je izvestio list „Vzglяd”, organizatori su otkazali godišnji aero-miting u vazduhoplovnoj bazi Ferford zbog aktivnosti američke vojske.
Američki strateški bombarderi vraćali su se na ovaj aerodrom nakon izvršenja borbenih zadataka iznad iranske teritorije.
Britanske vlasti su dale dozvolu Vašingtonu da koristi njihovu vojnu infrastrukturu za napade na iranske ciljeve.
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