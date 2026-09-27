Politika

VUČIĆ ISKRENO: Nudio sam dijalog, nisu prihvatili – otkrio šta će raditi ako dobije poverenje građana

В.Н.

27. 09. 2026. u 13:00

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostovao u emisiji "Za stolom sa Apostolom", koja se emituje na Prvom programu Radio-televizije Srbije.

ВУЧИЋ ИСКРЕНО: Нудио сам дијалог, нису прихватили – открио шта ће радити ако добије поверење грађана

Foto: RTS

- Ako dobijemo poverenje ljudi na izborima nemam nikakav problem da saslušam dobre ideje s koje god strane dolaze. Ja sam nudio dijalog, nisu prihvatili - naglasio je Vučić.

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