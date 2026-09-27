NOVE ŠOKANTNE TVRDNJE MEDIJA: Netanjahu ignorisao preporuke bezbednosnih zvaničnika uoči 7. oktobra

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu uoči napada palestinskog militantnog pokreta Hamasa 7. oktobra 2023. godine ignorisao je preporuke bezbednosnih zvaničnika da se preduzmu mere protiv visokih funkcionera Hamasa, navodi izraelski Kanal 13 na osnovu dokumenata do kojih je došao.

Foto: Ronen Zvulun, Pool Photo via AP

Televizija navodi da je došla do kompletnih dokumenata sa dva sastanka koje je Netanjahu održao sa bezbednosnim zvaničnicima uoči napada, a koji, kako se tvrdi, pokazuju da su vojni i bezbednosni zvaničnici preporučili odlučnije mere prema Hamasu, suprotno ranijim Netanjahuovim tvrdnjama.

U prvom dokumentu, datiranom na 27. septembar 2023. godine, navodi se da je Netanjahu odlučio da je potrebno preduzeti mere za obuzdavanje i smanjenje eskalacije, uz "promišljenu i kontrolisanu" upotrebu sile protiv Hamasa.

Drugi dokument, sačinjen nedelju dana pre napada 7. oktobra, navodi da se Izrael tada približavao sporazumu o normalizaciji odnosa sa Saudijskom Arabijom i da je zbog toga trebalo održavati uravnotežen nivo bezbednosnih aktivnosti u Pojasu Gaze.

Gadi Ajzenkot, lider stranke Ješ Atid i jedan od Netanjahuovih političkih rivala, rekao je da dokumenti, prema njegovom tumačenju, "bez ikakve sumnje dokazuju" da su bezbednosni zvaničnici preporučili premijeru "preventivni udar" na Hamas u Gazi.

Ajzenkot je takođe rekao da bi, ukoliko se potvrdi da je Netanjahu državnom kontroloru dostavio lažni dokument, to predstavljalo "zemljotres", dodajući da ga, kako je naveo, Netanjahuove navodne neistinite tvrdnje više ne iznenađuju.

Izraelski list Ynet objavio je prethodnih dana da je Netanjahu pre 7. oktobra 2023. dobio upozorenja o mogućem napadu Hamasa, ali da nije sazvao sastanak na kojem bi ona bila razmotrena.

List je, pozivajući se na neimenovane bezbednosne zvaničnike, naveo da Netanjahu o tim upozorenjima nije obavestio izraelsku unutrašnju bezbednosnu službu Šin Bet, spoljnu obaveštajnu službu Mosad niti vojnu obaveštajnu službu Aman.

- Upozorenja su stigla do lidera zemlje, koji je mogao da održi detaljne konsultacije i zatraži od šefa Amana da učini više, ali to nije uradio - navodi list.

Hamas i druge palestinske grupe izveli su 7. oktobra 2023. godine napade na izraelske vojne baze i naselja u blizini Pojasa Gaze, pri čemu je bilo više od 1000 poginulih i zarobljenih Izraelaca.

Hamas je tada saopštio da je napad izveden kao odgovor na, kako je naveo, "svakodnevne zločine okupacije nad palestinskim narodom i njegovim svetinjama", posebno nad džamijom Al Aksa.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO