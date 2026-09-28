HOĆE LI DANAS BITI KIŠE U SRBIJI? RHMZ izdao važno upozorenje građanima

VREME danas pretežno sunčano uz umeren razvoj oblačnosti.

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Kako navode iz Republičkog hidrometeorloškog zavoda, ujutro po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama kratkotrajna magla.

Tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti.

Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najviša temperatura od 23 do 26 °C.

U nastavku sedmice preovlađivaće sunčano, a najviša dnevna temperatura u većini mesta kretaće se u intervalu od 21 do 26 °S.

Za vikend, uz promenljivu oblačnost, slaba ili kratkotrajna kiša očekuje se mestimično u istočnim i južnim predelima Srbije.

Hidrološko upozorenje

Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).

Agrometeorološko upozorenje

Dugotrajan nedostatak padavina uslovio je izražen deficit vlage u zemljištu. Na osnovu aktuelnih vrednosti prognoze Standardizovanog indeksa padavina (SPI), uslovi suše se nastavljaju na teritoriji Republike Srbije, pri čemu SPI -2 ukazuje na izražen deficit padavina kako u aktuelnom periodu tako i u narednom. Nastavak deficita vlage može dodatno otežati pripremu zemljišta i setvu ozimih useva, kao i nepovoljno uticati na stanje višegodišnjih zasada.

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