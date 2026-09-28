ŠKRIPI IZMEĐU MBAPEA I DEMBELEA? Zizu stručnjak za upravljanje egom
Neće biti sve lako za Zinedina Zidana koji je na klupi francuske reprezentacije zamenio trofejnog Didijea Dešana.
Moraće popularni Zizu, osim ostvarivanja dobrih rezultata, da održi i "hemiju" u ekipi, tim pre što su se pojavile glasine da na vezama između dvojice ključnih igrča, Kilijana Mbapea i Usmana Dembelea, nešto škripi.
Francuski mediji poručuju da postoji "distanca" između dva igrača koju bi trebalo "pratiti". Navode se u tom smislu i njihovi nedavni istupi u medijima, naročito u vezi sa "Zlatnom loptom". Ali, ističe se i da je Zidan stručnjak za upravljanje različitim egom.
- Ne vidim nikakvu napetost u ekipi – pokušao je da smiri strasti Žil Kunde.
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