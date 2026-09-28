ŠKRIPI IZMEĐU MBAPEA I DEMBELEA? Zizu stručnjak za upravljanje egom

Neće biti sve lako za Zinedina Zidana koji je na klupi francuske reprezentacije zamenio trofejnog Didijea Dešana.

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Moraće popularni Zizu, osim ostvarivanja dobrih rezultata, da održi i "hemiju" u ekipi, tim pre što su se pojavile glasine da na vezama između dvojice ključnih igrča, Kilijana Mbapea i Usmana Dembelea, nešto škripi.

Francuski mediji poručuju da postoji "distanca" između dva igrača koju bi trebalo "pratiti". Navode se u tom smislu i njihovi nedavni istupi u medijima, naročito u vezi sa "Zlatnom loptom". Ali, ističe se i da je Zidan stručnjak za upravljanje različitim egom.

- Ne vidim nikakvu napetost u ekipi – pokušao je da smiri strasti Žil Kunde.