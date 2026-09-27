"SLUŽIO SAM ČASNO I POŠTENO DVA SVOJA MANDATA" Vučić: Posebnu zahvalnost dugujem narodu na KiM
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govori ispred Predsedništva.
- Služio sam časno i pošteno dva svoja mandata. Ponosan sam na sve ono što smo zajedno uradili. Ponosan na to koliko se odgovorono ponašamo. Ponosan jer ne širimo mržnju na one koji su nam spaljivali prostorije, pucali na nas, vadili noževe. Ja hoću da vodim normalnu i modernu Srbiju - istakao je predsednik.
- Posebnu zahvalnost dugujem narodu na KiM. Uvek bili uz svoju Srbiju, što su sačuvali naše ime i prezime - kaže Vučić.
Preporučujemo
VUČIĆ OTKRIO KAKO JE ISKRENO ODGOVORIO PUTINU: Nećemo u NATO, bezveze ti je informacija
27. 09. 2026. u 13:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)