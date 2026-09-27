Politika

"SLUŽIO SAM ČASNO I POŠTENO DVA SVOJA MANDATA" Vučić: Posebnu zahvalnost dugujem narodu na KiM

В.Н.

27. 09. 2026. u 19:54

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govori ispred Predsedništva.

СЛУЖИО САМ ЧАСНО И ПОШТЕНО ДВА СВОЈА МАНДАТА Вучић: Посебну захвалност дугујем народу на КиМ

Foto: Printscreen

- Služio sam časno i pošteno dva svoja mandata. Ponosan sam na sve ono što smo zajedno uradili. Ponosan na to koliko se odgovorono ponašamo. Ponosan jer ne širimo mržnju na one koji su nam spaljivali prostorije, pucali na nas, vadili noževe. Ja hoću da vodim normalnu i modernu Srbiju - istakao je predsednik. 

 - Posebnu zahvalnost dugujem narodu na KiM. Uvek bili uz svoju Srbiju, što su sačuvali naše ime i prezime - kaže Vučić.

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