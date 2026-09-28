PRAVOSLAVCI DANAS OBELEŽAVAJU VAŽAN PRAZNIK: Slavi se Sveti Nikita, a običaj kaže da je vreme za ovo
SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Svetog velikomučenika Nikitu. Sveti Nikita je rodom od Gota, učenik episkopa Teofila Gotskog, koji je učestvovao na Prvom Vaseljenskom Saboru.
Sveti Nikita je rodom od Gota, učenik episkopa Teofila Gotskog, koji je učestvovao na Prvom Vaseljenskom Saboru.
Kada knez Gotski Atanarik poče mučiti hrišćane, tada Sveti Nikita stade pred kneza i izobliči ga zbog bezboštva i nečovečnosti. Mučen strašnim mukama Nikita sve jače ispovedaše veru Hristovu i moljaše se Bogu s blagodarnošću.
I imaše um neprestano uzdignut i udubljen u Boga, a na prsima pod odelom držaše ikonu Svete Bogorodice sa prevečnim Mladencem Hristom, stojećeg i držećeg krsta u rukama Svojim.
Ovu ikonu nosio je Sveti Nikita zato što mu se Sveta Bogorodica javila i utešila ga.
Najzad mučitelj baci Hristovog vojnika u oganj, u kome Sveti mučenik izdahnu, ali telo njegovo osta nepovređeno od ognja. Drug njegov Marian prenese njegovo telo iz Gotske zemlje (Vlaška i Besarabija) u Kilikiju u grad Mopsuest, gde sagradi crkvu Svetog Nikite i položi u nju čudotvorne mošti mučenikove.
Postradao i proslavio se 372. godine.
Srpski običajni kalendar kaže da je danas, s obzirom na to da su poslednji septembarski dani, krajnje vreme za pripremanje zimnice.
(Telegraf)
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