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TEHERAN PO VUKAO MAJSTORSKI POTEZ! Iran izgradio prugu od 730 km i zabit nož u leđa svim blokadama – Ormuz ima moćnog rivala!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 09. 2026. u 20:22

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IRAN je zvanično završio izgradnju strateške železničke pruge Čabahar–Zahedan duge 730 kilometara.

ТЕХЕРАН ПО ВУКАО МАЈСТОРСКИ ПОТЕЗ! Иран изградио пругу од 730 км и забит нож у леђа свим блокадама – Ормуз има моћног ривала!

Unsplash

Ova železnica povezaće zemlje Srednje Azije koje nemaju izlaz na more sa Indijskim okeanom, a u potpunosti bi trebalo da bude puštena u rad za tri do četiri meseca.

Iranski zvaničnici saopštili su da je postavljanje šina završeno na deonici Čabahar–Iranšahr, kao i unutar područja luke Čabahar, čime je uspostavljena železnička veza duž ove trase. Planirano je da pruga bude puštena u rad do kraja aktuelnog iranskog meseca Džadi, prenose mediji.

KAPACITET 7,7 MILIONA TONA TERETA

Železnička pruga Čabahar–Zahedan duga je 630 kilometara, dok ukupna dužina sa priključnim prugama iznosi 735 kilometara.

Nakon puštanja u rad, očekuje se da će imati godišnji kapacitet od oko 2,2 miliona putnika i 7,7 miliona tona tereta.

Projekat obuhvata 39 tunela ukupne dužine 17 kilometara, 201 prelaz i specijalizovani most, kao i gotovo 2.000 objekata za odvodnjavanje. Duž trase izgrađene su i 33 stanice, a u projektu je korišćeno približno 90.000 tona šina proizvedenih u Iranu.

Iranska ministarka građevinarstva i urbanog razvoja Farzane Sadek Malvadžerd, tokom posete provinciji Sistan i Beludžistan, potvrdila je završetak postavljanja šina. Kazala je da železnica neće samo povezati Čabahar sa iranskom nacionalnom železničkom mrežom već će doprineti i širenju tranzita sa susednim zemljama, uključujući Avganistan.

MOGUĆA VEZA SA AVGANISTANOM

Projekat je posebno značajan za Avganistan zbog mogućeg povezivanja sa prugom Haf–Herat. Nakon završetka potrebnih železničkih veza, avganistanski izvoz i uvoz mogli bi da se transportuju kroz Iran do luke Čabahar, a potom prema regionalnim tržištima i međunarodnim vodama.

Međutim, korišćenje ovog koridora od strane Avganistana zavisiće od završetka železničke infrastrukture, troškova transporta, kapaciteta luke Čabahar, kao i carinske i tranzitne koordinacije između dve zemlje.

sputnikportal.rs

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