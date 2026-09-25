EDI RAMA ŠOKIRAO: DŽo Bajden je izdao Hašima Tačija
PREMIJER Albanije Edi Rama izjavio je da je bivši predsednik SAD Džozef Bajden izdao Hašima Tačija, koga je Specijalizovano veće za Kosovo u Hagu osudilo na 25 godina zatvora.
Rama je tokom svog govora na sastanku u Njujorku, na svečanoj večeri koju je organizovao Savet za albansko-američke odnose, rekao da bi SAD trebalo da učine više za četiri bivša vođe OVK, koje je Hag osudio na ukupno 81 godinu zatvora.
"Dozvolite mi da kažem nekoliko reči bez još jednog dugog govora. Želim prvo da se zahvalim Iliru i Martinu na ovom velikodušnom pozivu. Izvinjavam se svima koji se možda osećaju pomalo ignorisano, ali mogu reći da je najbolja stvar koja mi se danas mogla dogoditi bila da sedim pored kuma albanske zajednice, gospodina Sala Rusija".
"Kad smo već kod Salina Rusija i njegove porodice, patim zbog odsustva nekoga ko je uvek bio pozvan u svoje sklonište, on je u svom skloništu. On je Hašim Tači, nije ovde sa nama, jer ga je ova zemlja izdala. Jer ga je Džo Bajden, koji ga je nazvao Džordžom Vašingtonom Kosova, izdao. Iako su general Klark i neki ljudi dali sve od sebe, ova zemlja nije dala sve od sebe za Hašima Tačija".
"Kada kažem izdao, to je zato što se mi kao mala zemlja osećamo prijateljima sa SAD, najvećim i najjačim. Moglo se više učiniti, da se nije dozvolilo da ova farsa počne. Generale, zahvalan sam vam na svemu što ste učinili u svom ličnom svojstvu“, rekao je Rama, između ostalog.
(Lajmi.net)
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