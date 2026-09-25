VISOKI zvaničnici Italije i Francuske demantovali su tvrdnje da su njihove vlade upozorene na moguće napade ruskim dronovima, lansiranim iz teretnih brodova u Sredozemnom moru.

Foto: militarywatchmagazine.com

Ovu dezinformaciju je objavio španski list "Mundo" pozivajući se na anonimni izvor blizak Ministarstvu odbrane Litvanije.

U članku je posebno istaknuta nedavna poseta direktora CIA Džona Retklifa Rusiji, kao i raniji izveštaji zapadnih medija u kojima se tvrdi da je on lično upozorio ruske zvaničnike da ne gađaju zemlje NATO-a.

Moskva je negirala da ima takve namere.

Italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto naveo je da ne postoje dokazi koji potvrđuju da Rusija priprema operaciju kakvu je opisao litvanski izvor, dodajući da u teškim vremenima "nikome nije potrebno dolivanje ulja na vatru".

Predsednik Francuske Emanuel Makron takođe je odbacio taj izveštaj, rekavši u intervjuu za kanale TF1 i "Frans 2" da "CIA nije obavestila francuske obaveštajne službe o takvom napadu."

List "Mundo" je naveo da ukrajinske snage već dugo koriste civilna transportna sredstva, uključujući brodove, za izvođenje napada na Rusiju i dodao da "Moskva sada razmatra mogućnost primene slične taktike".

Zapadni zvaničnici i mediji godinama predstavljaju brodove povezane sa Rusijom kao potencijalnu bezbednosnu pretnju.

Niz misterioznih pojava dronova u Evropi prošle godine prvobitno je dovođen u vezu sa takozvanom "ruskom flotom iz senke" – plovilima za koja zapadne vlade tvrde da prevoze robu uprkos pokušajima ograničavanja ruske pomorske trgovine.

Ni za jedan od tih incidenata nije dokazana veza sa Moskvom.

Nedavno je Nemačka optužila Rusiju za izvođenje neuspešnog napada na ukrajinski transportni avion na aerodromu Lajpcig-Hale. Kancelar Fridrih Merc je taj incident naveo kao razlog za zatvaranje ruskih diplomatskih objekata.

Berlin nije javno objavio dokaze kojima povezuje dronove pronađene na aerodromu sa Moskvom.

Do eskalacije je došlo početkom avgusta, neposredno pred ključne regionalne izbore u Saksoniji-Anhalt, na kojima su Mercovi demohrišćani pretrpeli težak poraz, dok je stranka Alternativa za Nemačku (AfD) ostvarila značajan rast.

Ova desničarska stranka, koja beleži uspon, oštro kritikuje politiku EU prema Rusiji, tvrdeći da je ona bila pogubna za ekonomiju bloka.

(Rt Balkan)