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IZGLEDA DA JE TRAMP DOBRO LUPIO ŠAKOM O STO: Nemci se oglasili po pitanju poziva Rusije na samit G20, šokiraćete se kad vidite njihov komentar

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

25. 09. 2026. u 23:24

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MINISTAR spoljnih poslova Nemačke Johan Vadeful pozdravio je poziv upućen Rusiji za učešće na samitu G20, koji će biti održan u Majamiju 14. i 15. decembra.

ИЗГЛЕДА ДА ЈЕ ТРАМП ДОБРО ЛУПИО ШАКОМ О СТО: Немци се огласили по питању позива Русије на самит Г20, шокираћете се кад видите њихов коментар

Foto: ordnas, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Ministar spoljnih poslova Nemačke Johan Vadeful pozdravio je poziv upućen Rusiji za učešće na samitu G20, koji će biti održan u Majamiju 14. i 15. decembra.

Ranije je američki državni sekretar Marko Rubio saopštio da je Vašington pozvao predsednika Rusije Vladimira Putina na samit G20 u SAD. Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je da je Rusija zahvalna i priznala poziv i da će on biti razmotren diplomatskim putem.

 - Takve mogućnosti treba iskoristiti - rekao je Vadeful na sastanku sa kanadskom ministarkom spoljnih poslova Anitom Anand, komentarišući poziv. Njegove reči prenela je televizija N-TV.

SAD su poziv Putinu uputile za samit koji je zakazan za 14. i 15. decembar u Majamiju, a Rubio je naveo da bi njegovo učešće pružilo mogućnost za razgovore sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i drugim svetskim liderima.

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