IZGLEDA DA JE TRAMP DOBRO LUPIO ŠAKOM O STO: Nemci se oglasili po pitanju poziva Rusije na samit G20, šokiraćete se kad vidite njihov komentar

MINISTAR spoljnih poslova Nemačke Johan Vadeful pozdravio je poziv upućen Rusiji za učešće na samitu G20, koji će biti održan u Majamiju 14. i 15. decembra.

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Ministar spoljnih poslova Nemačke Johan Vadeful pozdravio je poziv upućen Rusiji za učešće na samitu G20, koji će biti održan u Majamiju 14. i 15. decembra.

Ranije je američki državni sekretar Marko Rubio saopštio da je Vašington pozvao predsednika Rusije Vladimira Putina na samit G20 u SAD. Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je da je Rusija zahvalna i priznala poziv i da će on biti razmotren diplomatskim putem.

- Takve mogućnosti treba iskoristiti - rekao je Vadeful na sastanku sa kanadskom ministarkom spoljnih poslova Anitom Anand, komentarišući poziv. Njegove reči prenela je televizija N-TV.

SAD su poziv Putinu uputile za samit koji je zakazan za 14. i 15. decembar u Majamiju, a Rubio je naveo da bi njegovo učešće pružilo mogućnost za razgovore sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i drugim svetskim liderima.

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