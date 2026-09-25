"UN NISU DALE JASNE ODGOVORE O DOGAĐAJIMA U BUČI" Nebenzja: Generalni sekretar potpuno odbija da se bavi tim pitanjem
SEKRETARIJAT UN nije pružio jasne odgovore na zahteve Moskve u vezi sa događajima u Buči, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja.
Prema njegovim rečima, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov više puta je pisao generalnom sekretaru UN Antoniju Guterešu i tražio da mu budu dostavljena imena ljudi za koje se tvrdi da su bili žrtve ruskih snaga u Buči.
„Ne čuju nas, to je već stara priča. Generalni sekretar potpuno odbija da se bavi tim pitanjem“, rekao je Nebenzja.
On je naveo da je Moskva do sada dobijala samo formalne odgovore, bez konkretnih informacija.
„Poslednje pismo sadržalo je 12 konkretnih pitanja na koja je ministar tražio odgovor. Jasan odgovor nismo dobili, to je bio još jedan formalni odgovor“, dodao je Nebenzja.
Izveštaj o Buči predat Guterešu
Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da je generalnom sekretaru UN predat izveštaj o događajima u Buči, zbog čega, kako je navela, Sekretarijat UN više neće moći da tvrdi da nema informacije o tom pitanju.
„Lavrov je naložio Sekretarijatu i generalnom sekretaru da pažljivo prouče predstavljeni materijal i to im više neće ostaviti mogućnost da govore da nisu upoznati, da ne znaju ili da nisu informisani“, rekla je Zaharova.
Ona je podsetila da je ruska strana više puta tražila od Gutereša spiskove ljudi koji se navode kao žrtve događaja u Buči, ali da, prema njenim rečima, nije dobila sadržajne odgovore.
Materijali izveštaja biće dostavljeni i novinarima akreditovanim pri UN.
Rusko Ministarstvo odbrane je u aprilu 2022. godine odbacilo optužbe za zločine ruskih snaga u Buči i saopštilo da su fotografije i video-snimci koje je objavio Kijev „ukrajinska provokacija“. Moskva tvrdi da tokom perioda u kojem je grad bio pod kontrolom ruskih snaga nijedan lokalni stanovnik nije stradao usled njihovih nasilnih postupaka.
(Sputnjik)
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