VEĆINA pripadnika Oružanih snaga Ukrajine poginula je pre nego što je stigla do šume kod Dobropolja, izjavio je prvi zarobljeni pripadnik ukrajinskih snaga na tom delu fronta, Aleksej Šarobokov.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

- Potom su nas poslali ovde na zadatak... da zauzmemo šumu... Pa, mi čak nismo ni do šume stigli. Mislim, nas dvojica smo preživeli, a ostali su tamo izginuli - rekao je Šarobokov u video-snimku koji je objavio vojni dopisnik Evgenij Poddubni na kanalu na platformi „Maks“, prenose RIA Novosti.

Foto: DeepState Ruska vojska u opkoljavanju Dobropolja u Donjeckoj oblasti

On je dodao da je zadatak ukrajinskih vojnika bio da uđu u šumu, utvrde se tamo, iskopaju rov, a potom sačekaju dolazak druge brigade.

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