Rusija je bila spremna da obnovi pregovore sa Ukrajinom nakon održavanja parlamentarnih izbora u Rusiji, ali je Ukrajina pokušala da izvede napade na Moskvu i gađala je biračka mesta, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.

Foto: Tanjug/AP/Indian Foreign Ministry

Prema nejgovim rečima, Kijev je pokušao intenzivan napad na Moskvu u noći između 19. i 20. septembra, glavnog dana glasanja za parlamentarne izbore, rekao je Putin, prenosi Sputnjik.

"Više od 1.600 dronova je ušlo u zonu praktično unutar Moskve", naveo je ruski predsednik.

Kako je dodao, ukrajinske snage pokrenule su udare na civilne ciljeve kao što su skladišta kompanija "Vajldberis" i "Ozon", nakon čega je ruska vojska preduzela uzvratne akcije.

"Dejstva ruskih snaga bila su toliko osetna i destruktivna za neprijatelja da sada aktivno ponovo pokreću pitanje prekida vatre u nekoliko pravaca. Oni sami su pominjali prekid vatre na energetske objekte, odnosno da su spremni da više ne napadaju naše rafinerije nafte", rekao je Putin.

Ocenio je da Ukrajina nema načina da se suprotstavi ruskim dronovima "geranj".

Prema njegovim rečima, Ukrajina je u napadima oštetila više od 100 plovila u Crnom moru, kako ruskih tako i onih pod stranim zastavama.