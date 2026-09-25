"BILI SMO SPREMNI NA PREGOVORE, A ONDA..." Putin otkrio šta se desilo posle izbora u Rusiji
Rusija je bila spremna da obnovi pregovore sa Ukrajinom nakon održavanja parlamentarnih izbora u Rusiji, ali je Ukrajina pokušala da izvede napade na Moskvu i gađala je biračka mesta, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
Prema nejgovim rečima, Kijev je pokušao intenzivan napad na Moskvu u noći između 19. i 20. septembra, glavnog dana glasanja za parlamentarne izbore, rekao je Putin, prenosi Sputnjik.
"Više od 1.600 dronova je ušlo u zonu praktično unutar Moskve", naveo je ruski predsednik.
Kako je dodao, ukrajinske snage pokrenule su udare na civilne ciljeve kao što su skladišta kompanija "Vajldberis" i "Ozon", nakon čega je ruska vojska preduzela uzvratne akcije.
"Dejstva ruskih snaga bila su toliko osetna i destruktivna za neprijatelja da sada aktivno ponovo pokreću pitanje prekida vatre u nekoliko pravaca. Oni sami su pominjali prekid vatre na energetske objekte, odnosno da su spremni da više ne napadaju naše rafinerije nafte", rekao je Putin.
Ocenio je da Ukrajina nema načina da se suprotstavi ruskim dronovima "geranj".
Prema njegovim rečima, Ukrajina je u napadima oštetila više od 100 plovila u Crnom moru, kako ruskih tako i onih pod stranim zastavama.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
PARIZ I RIM DEMANTUJU: Nema potvrde o ruskom napadu dronovima iz Sredozemlja
25. 09. 2026. u 21:15
Pojeo gumene bombone i umro - dvoje u bolnici u teškom stanju
25. 09. 2026. u 21:06
PUTIN JASNIJI NEGO IKADA: Mi se ne spremamo ni za kakvu vojnu akciju protiv Evrope
25. 09. 2026. u 20:39
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)