UKRAJINCI SAMI PRIZNALI KOLIKO UKRAJINE SU RUSI ZAUZELI: Brojka je neverovatna, vojnici otrgli teritoriju veličine Bugarske (FOTO)
PODACI "Dip stejta" ukrajinske neprofitne organizacije govore da je ruska vojska od 24. februara 2022. godine zauzela skoro 20 odsto teritorije Ukrajine.
Dip stejt je organizacija koja je pre rata funkcionisala kao telegram kanal, a od početka specijalne vojne operacija najpoznatija je po vrlo ažurnoj mapi zbivanja na frontu.
Kako i vidite na slici, u pitanju su upravo podaci ove ukrajinske organizacije, i kaže se jasno da su Rusi zauzeli 19,39 odsto Ukrajine (s tim što moramo razumeti da je i Krim tu uračunat, jer je on za Ukrajine "okupirana" teritorija, tako da bi bez njega procenat zauzete teritorije iznosio oko 15 procenata).
Broj kvdartanih kilometara je suma sumarum - 117.055. Naravno, mapa se ne ažurira baš odmah nakon realne promene na frontu, ali s obzirom na to da ruski izvori ovakve vrste nisu dostupni i da Rusi navode isključivo nazive zauzetih teritorija i broj uništene neprijateljske tehnike i ljudstva, ovo bi bio najrelevantiji izbor.
Zauzeta ukrajinska teritorija mogla bi se uporediti sa veličinom Bugarske, s tim što je razlika u 6-7 hiljada kilometara kvadratnih u korist ruskih novopripojenih teritorija.
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