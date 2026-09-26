Svet

UKRAJINCI SAMI PRIZNALI KOLIKO UKRAJINE SU RUSI ZAUZELI: Brojka je neverovatna, vojnici otrgli teritoriju veličine Bugarske (FOTO)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

26. 09. 2026. u 21:45

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PODACI "Dip stejta" ukrajinske neprofitne organizacije govore da je ruska vojska od 24. februara 2022. godine zauzela skoro 20 odsto teritorije Ukrajine.

УКРАЈИНЦИ САМИ ПРИЗНАЛИ КОЛИКО УКРАЈИНЕ СУ РУСИ ЗАУЗЕЛИ: Бројка је невероватна, војници отргли територију величине Бугарске (ФОТО)

deepstatemap.live/printskrin

Dip stejt je organizacija koja je pre rata funkcionisala kao telegram kanal, a od početka specijalne vojne operacija najpoznatija je po vrlo ažurnoj mapi zbivanja na frontu.

Kako i vidite na slici, u pitanju su upravo podaci ove ukrajinske organizacije, i kaže se jasno da su Rusi zauzeli 19,39 odsto Ukrajine (s tim što moramo razumeti da je i Krim tu uračunat, jer je on za Ukrajine "okupirana" teritorija, tako da bi bez njega procenat zauzete teritorije iznosio oko 15 procenata).

deepstatemap.live/printskrin

Analiza organizacije "Dip stejt"

Broj kvdartanih kilometara je suma sumarum - 117.055. Naravno, mapa se ne ažurira baš odmah nakon realne promene na frontu, ali s obzirom na to da ruski izvori ovakve vrste nisu dostupni i da Rusi navode isključivo nazive zauzetih teritorija i broj uništene neprijateljske tehnike i ljudstva, ovo bi bio najrelevantiji izbor.

Zauzeta ukrajinska teritorija mogla bi se uporediti sa veličinom Bugarske, s tim što je razlika u 6-7 hiljada kilometara kvadratnih u korist ruskih novopripojenih teritorija.

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