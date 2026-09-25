DRUGA VEJAVICA ZA TRI DANA: Sneg neprestano pada u ovom delu Srbije (VIDEO)

U SRBIJI je danas kišovito i pravo jesenje vreme, a temperature su kao da je oktobar.

Foto: Myron Standret/Alamy/Profimedia

Na planinama iznad 1700 metara nadmorske visine ponovo veje sneg, a zabeležene su i pahulje na Kopaoniku, drugi put u roku od tri dana.

Sneg je padao i na najvišim delovima Golije.

Do kraja dana, sneg će padati i na planinama na Kosovu i Metohiji gde će temperature biti oko 0 stepeni Celzijusa.

Od nedelje nas očekuje nešto toplije i sunčano vreme.

(Kurir)