MANČESTER SITI PRED DRAKONSKOM KAZNOM: Građani proglašeni krivima po 114 tačaka od 115 po kojim su optuženi
Jedan od najvećih slučajeva u istoriji Premijer lige dobio je prelomni epilog.
Mančester Siti je, prema izveštajima iz Engleske, proglašen krivim po 114 od ukupno 115 tačaka u slučaju koji se vodi zbog navodnih kršenja finansijskih pravila Premijer lige.
Odluku je donela nezavisna komisija, a klub je već najavio žalbu.
Postupak je pokrenut u februaru 2023. godine, kada je Premijer liga optužila Siti za više od 100 prekršaja pravila. Nezavisno saslušanje trajalo je 12 nedelja i završeno je u decembru 2024, posle čega se više od godinu i po čekalo na odluku.
Optužbe se odnose na period od 2009. do 2018. godine, a obuhvataju, između ostalog, navodno nepružanje tačnih finansijskih informacija i podataka o isplatama igračima i trenerima. Siti se tereti i za kršenje pravila UEFA o finansijskom fer-pleju, kao i pravila Premijer lige o profitabilnosti i održivosti.
Iako je izveštaj o ishodu postupka već objavljen, jedna ključna stvar još nije poznata: kakva će biti kazna. Prema dosadašnjim informacijama, sankcije još nisu određene, a u ovom trenutku ostaju otvorene različite mogućnosti.
Siti je tokom čitavog postupka negirao optužbe i sada očekuje da će uložiti žalbu na odluku nezavisne komisije. Klub je u saopštenju poručio da proces Premijer lige još nije završen i da značajni delovi postupka tek treba da budu okončani, uz napomenu da je ceo proces pod strogom poverljivošću.
- Stav kluba ostaje nepromenjen - navode iz Sitija, uz tvrdnju da je tokom postupka poštovao propisani proces i očekivao da će organi Premijer lige delovati nezavisno, nepristrasno i pravično.
Premijer liga nije želela da komentariše najnovije izveštaje. To znači da, uprkos tome što je ishod nezavisne komisije objavljen u medijima, slučaj još nije završen. Slede žalba i određivanje sankcije, pa tek potom može biti jasno kakve će konkretne posledice Siti snositi.
Slučaj je posebno značajan zbog razmera optužbi i perioda koji obuhvata. Siti je sve vreme insistirao na svojoj nevinosti, a sada će se cela priča preseliti u novu fazu — onu u kojoj će se odlučivati o kazni i eventualnom ishodu žalbenog postupka.
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