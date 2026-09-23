DMITRIJEV PUTUJE U SAD: Nove razgovore sa Trampovom administracijom
IZASLANIK ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doputovaće danas u Sjedinjene Američke Države, gde će se sastati sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom, Džaredom Kušnerom, izjavila su dva izvora koji su upoznati sa pripremama za te razgovore.
Izvori su za Rojters rekli da će se poseta Dmitrijeva SAD, koja je dogovorena sa Putinom, održati u Njujorku na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Sastanak Dimitrijeva sa Vitkofom i Kušnerom uslediće nakon njihovog sastanka sa Putinom u Kremlju, koji je održan ranije ovog meseca.
Jedan izvor je rekao da je cilj posete održavanje dijaloga između Rusije i SAD, i nastavka mirovnih napora za okončanje rata u Ukrajini.
Tanjug
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