Svet

DMITRIJEV PUTUJE U SAD: Nove razgovore sa Trampovom administracijom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

23. 09. 2026. u 22:33

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IZASLANIK ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doputovaće danas u Sjedinjene Američke Države, gde će se sastati sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom, Džaredom Kušnerom, izjavila su dva izvora koji su upoznati sa pripremama za te razgovore.

ДМИТРИЈЕВ ПУТУЈЕ У САД: Нове разговоре са Трамповом администрацијом

Foto: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

Izvori su za Rojters rekli da će se poseta Dmitrijeva SAD, koja je dogovorena sa Putinom, održati u Njujorku na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Sastanak Dimitrijeva sa Vitkofom i Kušnerom uslediće nakon njihovog sastanka sa Putinom u Kremlju, koji je održan ranije ovog meseca.

Jedan izvor je rekao da je cilj posete održavanje dijaloga između Rusije i SAD, i nastavka mirovnih napora za okončanje rata u Ukrajini.

Tanjug

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