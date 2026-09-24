Svet

DVE VELIKE SILE MORAJU DA IZBEGAVAJU SUKOBE: Si Đinping održao lekciju u SAD - Tako govori državnik

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

24. 09. 2026. u 18:21

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KINA i SAD treba da izbegavaju sukobe i konfrontaciju, jer će tako moći da pronađu pravi put za mirnu koegzistenciju dve velike sile, izjavio je danas predsednik Kine Si Đinping tokom sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

ДВЕ ВЕЛИКЕ СИЛЕ МОРАЈУ ДА ИЗБЕГАВАЈУ СУКОБЕ: Си Ђинпинг одржао лекцију у САД - Тако говори државник

Foto: Tanjug AP Photo/Jacquelyn Martin

Si Đinping je u danas doputovao u SAD u državnu posetu.

 - Kina i SAD treba da izbegavaju sukobe i konfrontaciju i moći će da pronađu pravi put za mirnu koegzistenciju dve velike sile na ovoj planeti - rekao je on uoči razgovora.

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