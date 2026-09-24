DVE VELIKE SILE MORAJU DA IZBEGAVAJU SUKOBE: Si Đinping održao lekciju u SAD - Tako govori državnik
KINA i SAD treba da izbegavaju sukobe i konfrontaciju, jer će tako moći da pronađu pravi put za mirnu koegzistenciju dve velike sile, izjavio je danas predsednik Kine Si Đinping tokom sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.
Si Đinping je u danas doputovao u SAD u državnu posetu.
- Kina i SAD treba da izbegavaju sukobe i konfrontaciju i moći će da pronađu pravi put za mirnu koegzistenciju dve velike sile na ovoj planeti - rekao je on uoči razgovora.
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