PENTAGON OBJAVIO JEZIVE PODATKE: Nećete verovati koliko je mornara pokušalo samoubistvo tokom produžene misije na Bliskom istoku

NA američkom nosaču aviona "Abraham Linkoln" i pratećoj grupi brodova koja je boravila u produženoj misiji na Bliskom istoku zabeleženo je osam pokušaja samoubistva među američkim mornarima, saopštio je Pentagon.

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Vršilac dužnosti ministra američke mornarice Hang Cao je u pisanom odgovoru američkoj demokratskoj senatorki Kirsten Džilibrand rekao da je, iako tokom boravka na Bliskom istoku nije bilo slučajeva samoubistva, zabeleženo ukupno osam pokušaja samoubistava na samom nosaču aviona i pratećim plovilima, prenosi Rojters.

Nije saopšteno koliko je pojedinaca izvršilo te pokušaje, i na koje načine.

Džilibrand, koja je članica Odbora za oružane snage Senata je kazala da je potpuno neprihvatljiva "činjenica da ova administracija može da pronađe beskrajne količine novca poreskih obveznika za bombe, svečane sale i milijardere" a ne može da se pobrine za pripadnike oružanih snaga.

"Abraham Linkoln" i neki od pratećih brodova stigli su u luku na istoku Tajlanda početkom septembra, nakon 286 dana provedenih na moru, pošto su bili angažovani još prošlog novembra.

Obično angažovanje mornarice traje između šest i devet meseci na moru, bez pristajanja na kopno, ali može da se produži tokom sukoba.

Nosač aviona "Abraham Linkoln" na nuklearni pogon, sa oko 5.000 članova posade, učestvovao je u pomorskoj blokadi SAD i borbenim operacijama koje su povezane sa sukobom sa Iranom i, prema navodima demokratskih senatora, postavio je rekord modernog doba po broju uzastopnih dana koje je proveo na moru.

Udarnu grupu čine sam nosač aviona i nekoliko drugih ratnih brodova.



(Tanjug)