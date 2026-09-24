Politika

Ruski mediji prenose Vučićevu poruku nakon sastanka sa Sergejom Lavrovom

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

24. 09. 2026. u 20:35

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je na marginama Generalne skupštine UN razgovarao sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom o energetskoj bezbednosti i produženju ugovora o isporukama gasa iz Rusije, prenose ruski mediji.

Руски медији преносе Вучићеву поруку након састанка са Сергејом Лавровом

Foto: Printskrin

 - Otvoren i sadržajan razgovor sa ministrom spoljnih poslova Ruske Federacije Sergejem Lavrovom o energetskoj bezbednosti u kontekstu opšte globalne krize u ovom sektoru, pri čemu sam izrazio nadu da ćemo do kraja septembra potpisati sa Ruskom Federacijom novi ugovor o isporukama gasa - napisao je Vučić na Instagramu.

Prema Vučićevim rečima, razgovarali su i o bilateralnim odnosima, jačanju ekonomske saradnje, geopolitičkim promenama u svetu, kao i o značaju i ulozi UN u složenom globalnom okruženju.

Predsednik Srbije je dodao da je u razgovoru sa Lavrovom istakao stav Beograda, koji je posvećen očuvanju mira i stabilnosti i poštovanju međunarodnog prava „kao jedinog puta za prevazilaženje nesuglasica - prenose ruski mediji. 

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