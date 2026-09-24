"AKO IMA JOŠ MORALISTA KOJI NISU OTIŠLI, NAPUSTITE SALU SADA“: Netanjahu odgovorio na bojkot delegata u UN

GOVOR izraelskog premijera Benjamina Netanjahua pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija morao je da bude privremeno odložen, nakon što je veliki broj prisutnih delegata napustio salu, dok su drugi glasno skandirali "Palestina".

Foto: Printscreen

Delegati su glasno aplaudirali i skandirali samo kako bi dodatno odložili govor.

- Pre nego što počnem, samo kratko obaveštenje. Ako ima još nekih moralnih sila koje još uvek nisu napustile ovu salu, molim vas da to učinite sada. Puno vam hvala.

Foto: Printscreen

- Dame i gospodo. Pre 14 godina stajao sam za ovom govornicom i povukao crvenu liniju. Zakleo sam se da ću sprečiti iransku ubilačku diktaturu da razvije atomske bompe. Nuklearno oružje ima za cilj uništenje Izraela, što bi moglo da ugrozi čitav svet. Upravo to smo i uradili. Dozvolite mi da kažem nešto što bi moglo da vas iznenadi. Uništavanje iranskih nuklearnih postrojenja bilo je teško. Bilo je veoma teško izvesti. Ali za mene je to bila jedna od najlakših odluka koju sam ikada morao da donesem kao premijer. Da to nismo uradili, svi bismo bili mrtvi. Sada, najveća ironija u odbrani samog sebe, Izrael je na kraju odbranio i mnoge zemlje čiji su delegati napustili ovu salu. U stvari, želim da znate da su nam mnogi njihovi lideri čak i privatno zahvalili što smo uništili iransko nuklearno oružje. Teško je zamisliti tu veoma zapanjujuću hipokriziju, ali to je tačno tako - rekao je Netanjahu.