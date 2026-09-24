Stigao je i on na "Marakanu": Predrag Mijatović došao da bodri Srbiju protiv Grčke (VIDEO)
Fudbalska reprezentacija Srbije dočekuje Grčku, a brojne poznate ličnosti stižu polako na "Marakanu".
Među brojnim gostima je i doskorašnji funkcioner Partizana i bivši sportski direktor Real Madrida, Predrag Mijatović.
On je u svečanu ložu stigao 40 minuta pred meč, a pred istim je srdačno dočekan.
Podsetimo, meč Srbija - Grčka počinje u 20.45, a uživo možete da ga pratite na portalu "Novosti".
Srbija je u "B" grupi Lige nacija sa Grčkom, Holandijom i Nemačkom.
Sledeći susret naša selekcija igraće u nedelju od 18 sa Holandijom u nedelju od 18.00 časova takođe na stadionu Rajko Mitić.
Više informacija pronađite na portalu Novosti.
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