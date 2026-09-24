Fudbal

Stigao je i on na "Marakanu": Predrag Mijatović došao da bodri Srbiju protiv Grčke (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

24. 09. 2026. u 20:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Fudbalska reprezentacija Srbije dočekuje Grčku, a brojne poznate ličnosti stižu polako na "Marakanu".

Стигао је и он на Маракану: Предраг Мијатовић дошао да бодри Србију против Грчке (ВИДЕО)

FOTO: printskrin/Novosti sport/Instagram

Među brojnim gostima je i doskorašnji funkcioner Partizana i bivši sportski direktor Real Madrida, Predrag Mijatović. 

On je u svečanu ložu stigao 40 minuta pred meč, a pred istim je srdačno dočekan. 

Podsetimo, meč Srbija - Grčka počinje u 20.45, a uživo možete da ga pratite na portalu "Novosti". 

Srbija je u "B" grupi Lige nacija sa Grčkom, Holandijom i Nemačkom. 

Sledeći susret naša selekcija igraće u nedelju od 18 sa Holandijom u nedelju od 18.00 časova takođe na stadionu Rajko Mitić. 

Više informacija pronađite na portalu Novosti.  

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru