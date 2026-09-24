Svet

POGOĐENA MUKOM SKUPLJANA ROBA IZ EU, UKRAJINCI ČUPAJU KOSU SA GLAVE: Havarija u Odesi, Rusi sve pretvorili u prah i pepeo

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

24. 09. 2026. u 18:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ORUŽANE snage Rusije izvele su udare na logistički čvor u Odesi, gde se nalazila vojna oprema poslata iz EU, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ПОГОЂЕНА МУКОМ СКУПЉАНА РОБА ИЗ ЕУ, УКРАЈИНЦИ ЧУПАЈУ КОСУ СА ГЛАВЕ: Хаварија у Одеси, Руси све претворили у прах и пепео

Tanjug/Ukrainian Emergency Service via AP

 - Pogođeni su: centar, koji vrši skladištenje i distribuciju tereta, koji stižu u Ukrajinu iz evropskih država - navodi se u saopštenju. Među ostalim ciljevima bili su teretni brod koji se koristi za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, kao i skladište bespilotnih letelica u Novim Beljarima u Odeskoj oblasti, prenose RIA Novosti. 

Kao odgovor na napade protivnika, Oružane snage Rusije gađaju centre za donošenje odluka, preduzeća i skladišta koja Oružane snage Ukrajine koriste zajedno sa stručnjacima NATO-a. Pripadnici ruskih snaga koriste udarne bespilotne letelice i visokoprecizno oružje velikog dometa, sposobno da uništi bilo koji cilj na celoj teritoriji Ukrajine.

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UKRAJINAC UBIO SVEŠTENIKA, PA NASTAVIO KRVAVI PIR U MANASTIRU: Došao iz Nemačke, dohvatio kuhinjski nož pa izbo svakog ko mu se našao na putu
Svet

0 1

UKRAJINAC UBIO SVEŠTENIKA, PA NASTAVIO KRVAVI PIR U MANASTIRU: Došao iz Nemačke, dohvatio kuhinjski nož pa izbo svakog ko mu se našao na putu

JEDNA osoba je ubijena, a najmanje četiri su povređene u četvrtak u napadu nožem unutar velikog manastira u gradu Jaroslavlu na jugu Poljske, prenose lokalni mediji. Poljska policija saopštila je da je nakon napada priveden 31-godišnji ukrajinski državljanin, napominjući da su motivi incidenta i dalje nejasni, dok su bezbednosne snage raspoređene na mestu napada i istraga je započeta.

24. 09. 2026. u 17:52

Politika
Tenis
Fudbal
Smoki i Aleksandar Milosavljević: kada je sledeći korak važniji od samog vrha

Smoki i Aleksandar Milosavljević: kada je sledeći korak važniji od samog vrha