POGOĐENA MUKOM SKUPLJANA ROBA IZ EU, UKRAJINCI ČUPAJU KOSU SA GLAVE: Havarija u Odesi, Rusi sve pretvorili u prah i pepeo
ORUŽANE snage Rusije izvele su udare na logistički čvor u Odesi, gde se nalazila vojna oprema poslata iz EU, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
- Pogođeni su: centar, koji vrši skladištenje i distribuciju tereta, koji stižu u Ukrajinu iz evropskih država - navodi se u saopštenju. Među ostalim ciljevima bili su teretni brod koji se koristi za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, kao i skladište bespilotnih letelica u Novim Beljarima u Odeskoj oblasti, prenose RIA Novosti.
Kao odgovor na napade protivnika, Oružane snage Rusije gađaju centre za donošenje odluka, preduzeća i skladišta koja Oružane snage Ukrajine koriste zajedno sa stručnjacima NATO-a. Pripadnici ruskih snaga koriste udarne bespilotne letelice i visokoprecizno oružje velikog dometa, sposobno da uništi bilo koji cilj na celoj teritoriji Ukrajine.
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