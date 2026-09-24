IZVIĐAČKA bespilotna letelica NATO-a Northrop Grumman RQ-4D Phoenix, sa pozivnim znakom Magma10, koja pripada Oružanim snagama Italije, izvodi let iznad Crnog mora, pokazuju podaci o letu koje je analizirala agencija RIA Novosti.

MOD Rusije

Prema podacima o letu, bespilotna letelica tipa Northrop Grumman RQ-4D Phoenix, koja pripada italijanskom ratnom vazduhoplovstvu, pojavila se na radarima oko 19.48 po moskovskom vremenu, u vazdušnom prostoru iznad Crnog mora, nedaleko od obale Bugarske, prenose RIA Novosti.

Rusija poslednjih godina ukazuje na, kako navodi, bezpresedannu aktivnost NATO-a u blizini svojih zapadnih granica. Alijansa proširuje svoje inicijative i naziva ih „odvraćanjem ruske agresije“. Moskva je više puta izražavala zabrinutost zbog jačanja snaga vojno-političkog bloka u Evropi.

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