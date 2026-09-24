BRNABIĆ ŽESTOKO UZVRATILA NIKOLIĆ: 2012. profesori imali 77.000, danas skoro 190.000. I to vam nije napredak?

NA TELEVIZIJI N1 večeras od 20 časova održava se prva tematska predizborna debata pred parlamentarne izbore 25. oktobra u kojoj učestvuju Ana Brnabić, dosadašnja predsednica Narodne skupštine i treća na listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, i Mirjana Nikolić, rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu i devedeseta na blokaderskoj listi „Studentska lista – Studenti pobeđuju“.

N1 printskrin

Nakon uvodnog izlaganja Mirjane Nikolić, pitanje je dobila Ana Brnabić – gde se obrazovanje nalazi među prioritetima SNS posle više od deset godina vlasti i šta ta lista planira u narednom periodu.

Brnabić je odgovor počela tvrdnjom da je još kao predsednica Vlade 2017. godine u svom ekspozeu izdvojila digitalizaciju i obrazovanje kao dva ključna prioriteta.

- Ja sam jedina predsednica Vlade, odnosno jedini predsednik Vlade, koji je 2017. godine u svom ekspozeu izdvojio digitalizaciju i obrazovanje kao prioritete. U tom trenutku su se svi smejali, osim Aleksandra Vučića, koji je pružio punu podršku – rekla je Brnabić.

Ona je poručila da je „apsolutno ponosna“ na rezultate koje je SNS ostvario u oblasti obrazovanja, a zatim iznela niz podataka o platama i budžetu.

Prema njenim rečima, plata nastavnika je 2012. godine iznosila 391 evro, dok će u decembru 2026. biti 1.030 evra.

– To je 2,6 puta veća plata – rekla je Brnabić.

Navela je i da su plate profesora na fakultetima sa oko 77.000 dinara 2012. godine porasle na 191.000 dinara, koliko bi trebalo da iznose u decembru ove godine.

– To su sve stvari koje smo radili radi dostojanstva nastavnika, boljeg životnog standarda nastavnika i da im se na svaki način zahvalimo na svemu što rade – rekla je Brnabić.

Prema podacima koje je iznela, budžet za prosvetu povećan je sa 140 milijardi dinara 2012. na 425 milijardi dinara 2026. godine.

Brnabić je govorila i o predškolskom obrazovanju, navodeći da je obuhvat dece 2011. godine bio 48 odsto, dok je 2025. dostigao 64 odsto.

– Mi hoćemo da idemo na iznad 80 odsto, ali to su neverovatne promene – rekla je.

Posebno je istakla izgradnju četiri naučno-tehnološka parka i tri nova naučna instituta, od kojih dva u Novom Sadu i jedan u Kragujevcu.

U jednom trenutku ironično se osvrnula i na uvrede koje, kako tvrdi, dolaze na račun vlasti, navodeći da su upravo „te ćaci vlade, krezavi, bezubi, nikakvi, nekulturni i neobrazovani“ izgradili naučno-tehnološke parkove i nove institute.

Brnabić je kao rezultat navela i program zapošljavanja mladih naučnika i doktoranada, koji je počeo 2018. godine.

– Te 2018. zaposlili smo preko hiljadu mladih naučnika na projektima, a svake godine nakon toga oko sto – rekla je.

Dodala je da je programiranje uvedeno kao obavezan predmet od petog razreda osnovne škole, kao i da je više od 60 miliona evra uloženo u uvođenje brzog bežičnog interneta u škole širom Srbije, uključujući i one u najudaljenijim mestima.

Brnabić je potom direktno pomenula Mirjanu Nikolić i podsetila da je ona ranije učestvovala u radu na obrazovnim projektima tadašnje Vlade.

Kako je navela, Nikolić je od 2017. do 2020. godine bila među ekspertima u radnoj grupi Ministarstva prosvete koja je radila na Strategiji obrazovanja do 2030. godine.

Brnabić je podsetila i na zajedničke događaje iz 2020. godine, kada je promovisan multidisciplinarni program „Master 4.0“.

– Tada je delovalo da ste zadovoljni svim onim što radimo. Delovalo je da imate puna usta hvale za ono što smo uradili u oblasti obrazovanja i da ste govorili da niko više nije uradio – rekla je Brnabić.

Zatim je otvoreno upitala šta se u međuvremenu promenilo.

– Danas smo nekako postali organizovana kriminalna grupa, mafija sa krvavim rukama i ja zaista ne razumem tu radikalnu promenu. Nekad smo dobri, nekad smo najgori na svetu, bez obzira na rezultate koji ostaju – rekla je Brnabić.

Žestok okršaj u studiju

Voditeljka Tatjana Aleksić na početku je podsetila da je N1 tokom prethodnih izbornih ciklusa pozivao predstavnike Srpske napredne stranke u debate i upitala Brnabić zašto se sada pojavila na toj televiziji.

Ona je navela da postoje tumačenja da je razlog to što SNS ovog puta ne stoji onako dobro kao ranije.

Brnabić joj je odmah odgovorila da "nije u potpunosti u pravu".

– Kao i obično, niste u potpunosti u pravu, dakle ne govorite u potpunosti istinu, namerno ili slučajno – rekla je Brnabić.

Usledila je rasprava između nje i voditeljke, koja ju je pitala da li tvrdi da predstavnici SNS ranije nisu bili pozivani.

Brnabić je potom primetila da je atmosfera u studiju nervozna.

– Zaista nema potrebe za nervozom. Vidim da je velika nervoza u studiju. Nije baš neka lepa atmosfera za jedan dijalog, a ja sam mislila da je tema toliko važna – rekla je Brnabić.

Voditeljka ju je pozvala da odgovori na postavljeno pitanje, nakon čega je Brnabić iznela tvrdnju da N1 u ranijim izbornim ciklusima nije omogućavao njihovoj listi čak ni da plati emitovanje izbornih spotova.

– N1 čak ni u ranijim izbornim periodima nije omogućavao našoj listi ni da plati termin u izbornom programu da emituje svoje spotove – rekla je Brnabić.

Aleksić je odgovorila da se pitanje odnosi na besplatne debate i da su predstavnici SNS pozivani da razgovaraju sa političkim protivnicima.

Rasprava se zatim dodatno zaoštrila.

– Vidite, poštovani gledaoci, ovako izgleda debata na N1. Ja pričam paralelno sa voditeljkom – rekla je Brnabić.

Voditeljka joj je uzvratila da je „lako ne odgovoriti na pitanje“, nakon čega je Brnabić poručila:

– Sada razmišljam da li sam ja došla na debatu sa vama ili sa gospođom Nikolić.

Aleksić je odgovorila da se nada da će Brnabić doći i na poseban intervju, ali je ponovo insistirala na pitanju zbog čega naprednjaci ranije nisu učestvovali u debatama.

Brnabić je zatim ponovila tvrdnju da N1 nije dozvoljavao ni plaćeno emitovanje spotova SNS i optužila televiziju da nije bila objektivna i nepristrasna.

– Eto, toliko ste bili objektivni i nepristrasni – rekla je Brnabić.

Voditeljka je odgovorila da N1 tada nije imao politički marketing i da takvu mogućnost nije nudio nikome, na šta je Brnabić dva puta uzvratila: „Netačno“.

Brnabić je potom objasnila i zbog čega godinama nije gostovala na toj televiziji.

– Da budem iskrena, nisam ni sada bila naročito srećna da dođem na N1, s obzirom na to koliko se vaša televizija u poslednjih deset godina i na koji način bavila dehumanizacijom mog predsednika, mog prijatelja – rekla je Brnabić.

Voditeljka je na kraju ponovo pokušala da vrati razgovor na početno pitanje – šta se promenilo i zbog čega je Brnabić sada prihvatila gostovanje – pre nego što je najavila prelazak na temu obrazovanja.

Ana Brnabić nastavila je raspravu sa voditeljkom N1 Tatjanom Aleksić nakon pitanja zbog čega predstavnici SNS godinama nisu učestvovali u predizbornim debatama te televizije, a sada su promenili odluku.

Brnabić je insistirala da joj se omogući da do kraja objasni razloge.

- Molim da me ne prekidate. Vi ste se u poslednjih deset godina intenzivno bavili apsolutnom kriminalizacijom i dehumanizacijom mog predsednika, mog prijatelja Aleksandra Vučića i njegove porodice - rekla je Brnabić.

Ona je zatim navela nekoliko primera za koje tvrdi da pokazuju način na koji je N1 izveštavao o Vučiću i vlasti.

- Ja sam na N1 mogla da čujem, na primer, da je on, verovali ili ne, produkt "zmijskog gnezda" – rekla je Brnabić.

Voditeljka je osporila deo njenih navoda i pokušala da je vrati na početno pitanje, ali je Brnabić nastavila.

– Imam valjda pravo na neki uvod da objasnim zašto nisam dolazila i da objasnim zašto sam došla sada. Da li imam pravo da odgovorim? – upitala je.

Potom je rekla da je na toj televiziji slušala, kako je navela, „neverovatne laži“ o više tema.

– Tri godine laži o Jovanjici. Kada se ispostavilo da ništa od toga nije tačno, nismo čuli „izvinite“. Čula sam laži o „Sarajevo safariju“. Kada su to demantovali i nemački, italijanski i britanski mediji, nismo čuli "izvinite" za te laži – rekla je Brnabić.

Ona je pomenula i izveštavanje o smrti jednog mladića, policijskoj brutalnosti i navodnoj upotrebi "zvučnog topa", tvrdeći da ni nakon tih priča nije usledilo izvinjenje.

– Nismo čuli "izvinite" – ponovila je više puta.

Brnabić je potom napravila poređenje između odnosa SNS prema medijima i odnosa Studentske liste prema medijima.

– Za razliku od blokadera, mi smo uvek pozivali N1 na sve naše događaje, uvek odgovarali na sva pitanja, uključujući i Aleksandra Vučića. A Studentska lista razgovara samo sa onim medijima koji ih podržavaju i od kojih, kako oni traže, imaju bezuslovnu podršku. Ni na jedna druga pitanja ne odgovaraju – rekla je Brnabić.

Na kraju je direktno odgovorila zbog čega je sada došla na N1.

– Ovaj put sam došla zato što je insistirao Aleksandar Vučić. Promenili ste vlasnika. Ne vidim da se mnogo promenilo u uređivačkoj politici, ali rekao je čovek: „Hajde da damo šansu“ – rekla je Brnabić.

Zatim je dodala:

– Evo, dali smo šansu. Evo da ljudi vide koliko ste objektivni i nepristrasni. Dakle, to je pod jedan zašto nisam bila i pod dva zašto sam sada ovde.