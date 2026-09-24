BUDIMPEŠTA UZ UKRAJINU Andraš Baka: "Ako se silom menjaju granice, nijedna mala država nije sigurna"
PREDSEDNIK Mađarske Andraš Balint Baka izjavio je da se danas Ukrajina bori za očuvanje svoje nezavisnosti i da Mađarska osuđuje rusku agresiju.
- Danas Ukrajina se bori za očuvanje svoje nezavisnosti. Mađarska osuđuje rusku sveobuhvatnu ratnu agresiju. Potvrđujemo pravo Ukrajine na samoodbranu, njen suverenitet i teritorijalni integritet u međunarodno priznatim granicama, kao i pravo njenog naroda da sam odlučuje o svojoj budućnosti.
Sloboda koju su Mađari zahtevali 1956. godine jeste sloboda koju danas moramo da podržimo i za Ukrajince. Sećamo se svih onih koji su izgubili živote u ovom ratu i želimo da diplomatija okonča ovo krvoproliće. Međutim, trajni mir mora poštovati suverenitet Ukrajine. Ako otmica teritorija silom postane prihvatljiv način za rešavanje sporova, svaka mala država ima razloga da brine za svoju budućnost. Principi Povelje UN važe za sve nas.
Ljudska patnja ne može da čeka da diplomatija uspe. Ljudima u sukobu hrana i lekovi su potrebni odmah. Mađarska nastavlja da pruža humanitarnu pomoć svima koji su u opasnosti, a posebno onima koji su najranjiviji - rekao je u svom govoru na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
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